ЦИК РФ поддержал электронный способ сбора подписей за кандидатов

Елена Острякова.  
09.02.2024 16:20
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия


ЦИК РФ рассматривает возможность того, что в будущем подписи за кандидатов в президенты будут собираться электронно.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил член ЦИК Евгений Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ЦИК РФ рассматривает возможность того, что в будущем подписи за кандидатов в президенты будут...

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«После выборов мы начнем определенные вещи, связанные с изменением избирательного законодательства, смотреть. В том числе, расширение возможностей электронного сбора подписей. Но это все после. Сейчас мы руководствуемся тем законом, который есть», – сказал Шевченко.

Инициативу ЦИК горячо поддержал политолог Евгений Минченко. По его словам, Российская ассоциация по связям с общественностью давно лоббирует возможность стопроцентного сбора подписей через портал «Госуслуги»

«Я бы предложил, чтобы это было не на 50%, а до 100%», – сказал Минченко.

Цифровые технологии применялись и на нынешних выборах. Впервые широко использовался Специализированный программно-технический комплекс «СПТК-ПЛ», который считывал 98%. Он сканировал выборку в 60 тыс подписей, автоматически преобразовывал рукописный текст в машиночитаемый и сравнивал подписные листы с базами ГАС «Выборы», а также делал запросы с службу миграции.

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