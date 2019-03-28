ЦИК Украины без Крыма и Донбасса насчитал избирателей больше, чем при Януковиче

28.03.2019, Москва, Владимир Гладков

ЦИК Украины, составляя списки избирателей для грядущих выборов президента, специально не учел население Крыма и Донбасса, вышедших из-под контроля Киева.

Об этом во время конференции заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам, депутат Госдумы Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы считали людей, которые имеют право голоса, но находятся сегодня на Донбассе, в Западной Европе или в России, или это без них?» – спросил сенатор присутствующего экс-премьер-министра Украины Николая Азарова.

«ЦИК не так давно привел другую цифру – на Украине оказывается 36 миллионов 520 тысяч избирателей. При выборах 2009-2010 года, когда Янукович избрался президентом, у нас было 35 миллионов, то есть, на миллион меньше. Отпал Крым, отпал Донбасс. Как можно 36 миллионов насчитать – вопрос только к ним», – ответил Азаров.

«Вопрос очень серьёзный, недаром я обратил внимание, по нашим оценкам тоже около 20 миллионов человек имеющих право выбора, которых реально можно назвать избирателями. Всё остальное – эта разница между 20 и 35-ю условные, это всё «хорошая» база для статистических манипуляций, разного рода вбросов, подтасовок, голосований мёртвыми душам и так далее», – прокомментировал Андрей Климов.