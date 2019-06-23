ЦИК Украины обязали зарегистрировать разоблачителя Порошенко кандидатом в депутаты

23.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК зарегистрировать нардепа-беглеца и разоблачителя коррупционных махинаций бывшего президента Петра Порошенко Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает Слідство.Інфо.

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Онищенко подал в суд на решение ЦИК, которая ранее отказалась регистрировать его кандидатом из-за того, что в течение последних 5 лет он не проживал в Украине.

«В своей автобиографии как кандидат он написал, что с 2016 года и по настоящее время находится за пределами государства, потому что якобы представлял Украину на соревнованиях по конному спорту „в статусе всадника“. В подтверждение Онищенко дал письмо от общественной организации „Всеукраинская федерация конного спорта Украины“. Суд принял его аргументы и удовлетворил ходатайство», — пишет издание.

«Коллегия судей отмечает, что указанные документы подтверждают уважительность причины выезда Онищенко за пределы Украины с 2016 года по настоящее время», — говорится в решении суда.

Сам Онищенко подтвердил информацию на своей странице в Facebook, написав: «Получил хорошие новости сегодня».

Напомним, недавно нардеп Александр Онищенко, который бежал из Украины, заявил, что намерен вернуться и принять участие в досрочных парламентских выборах по 93-му округу в Киевской области.

Александр Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять его в международный розыск. По данным НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ госпредприятия «Укргаздобыча» с помощью нескольких своих компаний через «псевдобиржи», что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривен.