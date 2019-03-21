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21.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Политика, Россия, Украина
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ЦИК Украины отказал ОБСЕ: наблюдателей от России регистрировать не будут

Центральная избирательная комиссия отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в регистрации граждан РФ в качестве краткосрочных наблюдателей на выборах президента Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Как сообщил представитель общественной организации по контролю за выборами «ОПОРА» Александр Клюжев, соответствующее решение было принято на заседании комиссии ЦИК.

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«Другие наблюдатели от этой организации были зарегистрированы», — написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, что 7 февраля Верховная Рада законодательно запретила гражданам РФ быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских или местных выборах как лично, так и в составе международных организаций. В БДИПЧ ОБСЕ раскритиковали этот шаг, заявив о намерении действовать в соответствии с установленными в организации процедурами.

Глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Питер Тейлор заявил, что позиция Украины не отвечает принципам ОБСЕ.
Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер также заявлял о необходимости допуска наблюдателей РФ на выборы.

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