27.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Выборы, Киев, Украина
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ЦИК Украины пригрозила депутатам «планом Б»

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук заявляет, что Комиссия будет объявлять тендеры на внеочередные парламентские выборы в соответствии с законодательством, если проблема сроков и порядок проведения государственных закупок не решится Радой, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом она заявила сегодня, сообщает издание Укринформ.

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“Мы будем объявлять тендеры, как установлено законодательством”, – сказала Слипачук, отвечая на вопрос о дальнейших действиях ЦИК, если на заседании рабочей группы с участием представителей Центризбиркома, Кабинета министров и Верховной Рады о проведении публичных закупок для обеспечения внеочередных выборов народных депутатов не будет решена проблема.

В то же время она подчеркнула, что “установленный законодательством срок не соответствует срокам, установленным в избирательном законодательстве”.

“Они не отвечают. Мы входим в критическую зону, когда фактически закупки могут быть не осуществлены, так как у нас не будет участников, поэтому будет обжалование и так далее. Это объективная реальность”, – объяснила председатель ЦИК.

Кроме того, Слипачук сообщила, что о своей позиции относительно проведения публичных закупок ЦИК проинформировала Верховную Раду, Кабинет министров.

“Мы не является органом, имеющим право законодательной инициативы. Мы не можем ни принять закон, ни сделать соответствующие изменения подзаконных актов. Этот вопрос к субъектам, имеющим на эти полномочия. И я буду благодарна, если вы этот вопрос перед ними затронете”, – добавила Слипачук.

Как сообщалось, ранее ЦИК обратилась в Верховную Раду и правительству с просьбой изменить порядок осуществления публичных закупок для надлежащего обеспечения организации внеочередных парламентских выборов 21 июля.

 

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