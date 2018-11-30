Цимбалюк довел даже Захарову: «Сколько можно читать это враньё?»

01.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Корреспондент украинского информационного агентства УНИАН Роман Цимбалюк спокойно наслаждается жизнью в Москве, однако своей аудитории на Украине рассказывает, будто является чуть ли не военкором в тылу врага.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент в Керченском проливе с катерами ВМС Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни одна страна мира не позволила бы себе носиться за этими безумцами в рамках своих территориальных вод, запрашивать у них позывные, запрашивать, кто они, в том числе, рискуя собственными жизнями, целый день пытаться их остановить. Ни одна страна, только мы.

И когда Роман Цимбалюк говорит издевательски и пишет: «Какой же мы с вами братский народ единый или даже два братских народа», – да только братский народ будет несколько часов пытаться воззвать к какому-то голосу разума и делать это своими силами.

Если бы это были США, Южная Корея, Япония, Канада, Австралия, там от этих шлюпок бы уже ничего не осталось давно!

И только наши военные, пограничники, береговая охрана несколько часов этим занимались. Но всё же имеет некие рамки и границы, в том числе и народного терпения!», – заявила Захарова.

«Мы получаем сотни, тысячи обращений: «Сколько можно это всё терпеть?». Сколько можно читать это враньё, этого Романа Цимбалюка, который наслаждается жизнью в Москве, прекрасно себя чувствует, ездит в гости, в рестораны и чудесно проводит время. При этом своей аудитории на Украине рассказывает, что он практически военный корреспондент в тылу врага», – рассказала представитель МИД.

«Расскажет правдивое, так его сразу отзовут в Киев, а он же не хочет», – предположил ведущий Евгений Попов.

«Отзовут – это не самое страшное, что бывает с корреспондентами на Украине, которые идут против мейнстрима», – отметила Мария Захарова.

Отметим, что ранее спикер МИД РФ относилась к Цимбалюку более благосклонно – в 2017 году Захарова помогла украинскому пропагандисту оказаться на свободе после задержания полицией.