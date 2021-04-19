Цимбалюк пляшет от радости в Москве: «Теперь в Турции не будет русских»

19.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Остановкой авиасообщения с Турцией, Россия превратила эту страну в ВИП-курорт, который нужно посетить, потому что там нет русских.

Об этом в своем блоге заявил работающий в Москве украинский пропагандист, собкор принадлежащего олигарху Игорю Коломойского УНИАН Роман Цимбалюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Цимбалюка, запрет авиасообщения стал платой Турции за непризнание Крыма и поддержку Украины.

«В Кремле не смогли убедить даже Александра Григорьевича Лукашенко в том, что аннексия законная. Ну и Турцию переубедить, естественно, не получится. Вот такой вот расклад, вот так вот россияне заплатили за украинские беспилотники. Что можно сказать – отправляйтесь в Турцию на майские праздники – теперь это ВИП-курорт. Недалеко, и там нет русских», – заявил Цимбалюк.

Также он процитировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Кремль надеется убедить Турцию в неправильности позиции по Крыму.

«Их заявление по Крыму относится к категории вопросов, по которым у нас по-прежнему имеются серьезные разногласия. Эти разногласия вряд ли можно урегулировать с украинской стороной, но мы надеемся, что наша последовательная линия позволит нам, все-таки, наших турецких партнеров убедить в том, что их нынешняя позиция совсем неверная в отношении Крыма», – заявлял Песков.