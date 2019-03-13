Цимбалюк рассказал, как героически терпит «ватников» в Москве

13.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Московский корреспондент принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому украинского информагентства «УНИАН» Роман Цимбалюк в России больше всего опасается простых людей, которые «настроены на борьбу с фашизмом».

Об этом он заявил эфире меджлисовского телеканала «ATR, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я больше всего опасаюсь людей (во время пребывания в России – прим. ред.), которые насмотрятся телевизора, у них в мозгах что-то переключается, и они хотят бороться с фашизмом. Я несколько раз с этим сталкивался, особенно в 2014-2015 году, потом, конечно, поумнели.

Это выглядит примерно так. Ты общаешься с человеком. Потом кто-то говорит: «Так это же украинский телеканал». Потом кто-то добавляет: «Так это же 1+1», потом: «так это же акционер Коломойский», «А это же фашисты, нацисты».

В частности, в 2015 году на мероприятии, которое называлось «Антимайдан», когда со всех ближайших областей согнали сто тысяч студентов. Ну, или может не сто, я цифру не помню, но очень много народа. И 99% из них абсолютно нормальные люди, которых привезли из Тульской области, к примеру. И тут мы встречаемся с сумасшедшими, которые начали себя разогревать. В конечно итоге заканчивается тем, что они просто начинают на нас бросаться. Слава Богу, бегаем мы быстро, и решили проблему таким способом.

У меня скоро будет аллергия от всей этой российской ура-патриотической общественности, которая действительно думает, что в Украине фашисты, что мы едим этих русскоязычных детей», – пожаловался Цимбалюк.

«Российская пропаганда работает в двух, скажем так, форматах одновременно. Одновременно Украина – это братский народ, а в братьев, с точки зрения логики, нельзя стрелять, такова человеческая мораль. Поэтому, чтобы эту проблему решить, они придумали промежуточный вариант. Поэтому придумали такие слова, как каратели, бандеровцы, фашисты, нацисты.

Вот я с детства ещё помню, что надо делать с фашистами и нацистами. У нас ни у кого не было сомнений, что каратели и нацисты – это не просто плохое слово, что оно требует действий от любого мужчин и женщины для того, чтобы защищать свою Родину. Вот они и использовали это переходное положение, а на практике это называется «освободить Украину от украинцев», – резюмировал пропагандист.