Цимбалюк решил поспорить с Путиным: Россию построили украинские руки

05.11.2021 09:36 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Москва якобы не имеет права требовать от Украины возвращения исторически принадлежащих России территорий, потому что Советский Союз построили «украинские руки».

Об этом в интервью российскому либеральному журналисту Илье Варламову заявил работающий в Москве украинский журналист Роман Цимбалюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российские представители частенько говорят: «Уходите с чем пришли, отдайте подарки русского народа», цитирую Владимира Путина. Но, друзья мои, когда мы жили в одной большой советской семье, то украинские руки строили эту большую страну. И этот человек, Владимир Путин, недавно был во Владивостоке, и рассказывал, что какие-то малоросы, боится слова «украинцы», осваивали эти гигантские просторы», – сказал Цимбалюк.

По его мнению, Украина якобы имеет право претендовать и на остальное наследие СССР.

«Поэтому мне хочется задаться вопросом – когда мы что-то строили вместе, то это всё ваше. А теперь, когда мы говорим – давайте, раз мы разошлись. На то и были признанные границы (УНР – прим.), чтобы не было войны. А как только перестали признавать границы, то получили то, что получили», – добавил журналист.