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05.11.2021 09:36 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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Цимбалюк решил поспорить с Путиным: Россию построили украинские руки

Новости УкраиныМосква якобы не имеет права требовать от Украины возвращения исторически принадлежащих России территорий, потому...

Москва якобы не имеет права требовать от Украины возвращения исторически принадлежащих России территорий, потому что Советский Союз построили «украинские руки».

Об этом в интервью российскому либеральному журналисту Илье Варламову заявил работающий в Москве украинский журналист Роман Цимбалюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российские представители частенько говорят: «Уходите с чем пришли, отдайте подарки русского народа», цитирую Владимира Путина. Но, друзья мои, когда мы жили в одной большой советской семье, то украинские руки строили эту большую страну. И этот человек, Владимир Путин, недавно был во Владивостоке, и рассказывал, что какие-то малоросы, боится слова «украинцы», осваивали эти гигантские просторы», – сказал Цимбалюк.

По его мнению, Украина якобы имеет право претендовать и на остальное наследие СССР.

«Поэтому мне хочется задаться вопросом – когда мы что-то строили вместе, то это всё ваше. А теперь, когда мы говорим – давайте, раз мы разошлись. На то и были признанные границы (УНР – прим.), чтобы не было войны. А как только перестали признавать границы, то получили то, что получили», – добавил журналист.

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