Цимбалюк: Забудьте о развале России – готовьтесь убивать

Новости Украины

Ждать, когда в России начнётся бунт или гражданская война, которая приведёт к развалу РФ, дело бесперспективное.

Об этом в эфире YouTube-канала «Islnd TV» заявил работающий в Москве украинский пропагандист Роман Цимбалюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы часто мечтают о развале России и говорят, что там начнётся какой-то бунт или даже гражданская война, и тогда, возможно, она распадётся каким-то естественным способом. Есть ли в России что-то живое, и может ли там действительно созреть серьёзный процесс, который может привести к её развалу?» – спросил модератор канала.

«В ближайшем будущем – нет, и строить свою жизнь, рассчитывая на это, это большая ошибка», – ответил Цимбалюк. «Нужно исходить из одной простой аксиомы – они всегда будут дикие, агрессивные и готовые убивать. Ждать, когда они развалятся, не стоит. Потому что этого может не произойти вообще. Я не говорю, что у них нет внутренних противоречий, всё-таки, живой организм. Сейчас всех загнали под плинтус, может, через какое-то время будут какие-то внутренние колебания. Но на самом деле эта имперская политика будет продолжаться», – добавил пропагандист.

При этом он вновь заявил, что на Украине русских ждёт смерть.

«Есть способ вернуть работу нейронов головного мозга. Есть этот способ. Они должны знать одно, что на территории России они могут рассказывать о нас всё, что хотят – любые слова, любые оскорбления. Но каждая падла должна знать, что, ступив на святую украинскую землю, получишь пулю. Вот и всё», – храбрился Цимбалюк.