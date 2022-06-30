Циничные дельцы завалили Севастополь строительным мусором

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Инкерманская долина Севастополя завалена строительным мусором.

В регионе идет масштабное строительство, а платить за утилизацию мусора субподрядчики не хотят – дешевле выгрузить отходы в овраг или лесополосу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне Госдума приняла закон, ужесточающий ответственность за загрязнение территорий отходами производства и потребления. Комментируя его важность, депутат ГД от Севастополя Татьяна Лобач подчеркнула, что закон поможет Севастополю бороться со стихийными свалками, а правонарушителям станет экономически невыгодно вывозить отходы в не предназначенные для этого места.

«Очень важный закон, в том числе для города Севастополя, – заверила Лобач. – Он связан с усилением административной ответственности за загрязнение окружающей среды отходами потребления и производства. Размер штрафа для юридических и физических лиц увеличен в разы, а, самое главное, не только повышенные штрафы, но и изъятие транспортных средств на которых совершено данное правонарушение».

Закон предусматривает административную ответственность за выгрузку или сброс с авто- и мототранспортных средств и прицепов к ним отходов вне объектов размещения отходов или площадок их накопления. Для граждан это чревато штрафом от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. За повторное правонарушение закон предлагает штраф в удвоенном размере с конфискацией транспортного средства.

Тем временем в Инкермане в свалку строительного мусора превратилась территория завода ЖБИ №1. Некогда пустующая площадка завалена разномастным камнем, остатками старого асфальта и прочим ломом.

«Мы подняли документы, и по документам складирование переработка этого мусора здесь категорически запрещена, – заявил телеканалу НТС председатель общественной организации «Офицерский корпус Севастополя» Валерий Струков. – Здесь завод железобетонных готовых изделий, которые вырабатываются, переработка здесь запрещена, это водоохранная зона реки Черная, здесь находится природоохранный объект Инкерманская долина».

Незаконная свалка на площадке завода ЖБИ появилась при прежнем директоре предприятия Юрии Ташкалюке. Этот бизнесмен хорошо известен в Севастополе и за его пределами как лоббист земельных и имущественных вопросов при экс-губернаторе Сергее Меняйло и инициатор коммерческой застройки подножия горы Гасфорта, где ежегодно проходит байк-фестиваль клуба «Ночные волки».

С 24 июня Ташкалюк покинул пост директора, но остался в учредителях завода, параллельно проходя процедуру банкротства как индивидуальный предприниматель в сфере утилизации отсортированных материалов. К слову, дробилку строительного мусора легко можно разглядеть на территории завода, а статус банкрота даст предпринимателю возможность избежать ответственности за противозаконную деятельность. Тем более, что у Ташкалюка уже есть две судимости – за покушение на мошенничество и дачу взятки должностному лицу.