«Циничные твари!»: Ляшко взбешен избранием русского вице-президентом ПАСЕ

28.01.2020, Киев, Михаил Рябов

Глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой избран вице-президентом ПАСЕ, несмотря на сопротивление украинцев. За Толстого во втором туре отдали свои голоса 132 делегата, против выступили 117.

«Теперь российская делегация получает также своё законное представительство в Бюро Ассамблеи и будет полноправно участвовать в формировании повестки ПАСЕ», – прокомментировал депутат Леонид Слуцкий.

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«До сегодняшнего дня нельзя было нашу работу на площадках Совета Европы считать полной и всеобъемлющей. Теперь же мы получаем возможность влиять на повестку. Мы здесь для того, чтобы защищать позицию России, интересы и права граждан нашей страны, отстаивать наши принципы и ценности», – подтвердил Толстой.

«Избрание представителя России вице-президентом ПАСЕ – очередное доказательство того, что европейские политики – циничные твари, которые преследуют исключительно собственные интересы. Нас активно поддерживают только те страны, которые или сами пострадали от агрессии России – грузины, прибалты, поляки, или те, как британцы, которые понимают все последствия кремлевской экспансии для будущего мира», – комментирует скандально известный украинский политик экс-депутат Рады Олег Ляшко.

Таким образом, Россия в очередной раз смогла преодолеть в ПАСЕ попытки группы «Балтик-плюс» (в которую входят делегаты от Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии) оспорить полномочия российской делегации и не допустить представителей РФ к избранию в руководящий состав ассамблеи.

Так, делегат от Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева выступила с критикой в отношении Петра Толстого и предложила провести отдельное закрытое голосование по его кандидатуре. Однако ее инициатива участниками заседания поддержана не была.

«Обвинение номер 1 было связано с поправками в Конституцию, которые еще только обсуждаются сегодня в нашей стране. Смешно и по юридическим основаниям, и по политическим основаниям обсуждать непринятые решения, более того, вводить аудиторию в заблуждение тем, что Россия отказывается от соблюдения международных договоров и решений ЕСПЧ. Это не так. Такого в содержании нет.

Была вторая претензия к России в связи с тем, что якобы наш парламент нелегитимен, поскольку в нем депутаты из Крыма. Хочу, уважаемые коллеги, всех заверить, что Крым был, есть и навсегда останется частью России, а все эти претензии уже были отвергнуты Венецианской комиссией. И если наши коллеги не в курсе решений Венецианской комиссии, наш долг, безусловно, до них донести», – сказал Толстой.