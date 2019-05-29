Циничный комик: Зеленский пиарится на Саакашвили, пока старики в тюрьмах, а на фронте война

29.05.2019, Москва, Владимир Гладков

За девять дней в кресле президента Украины Владимир Зеленский умудрился отличиться полным отсутствием любых позитивных начинаний.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский политолог Александр Семченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я тоже не понимаю, почему на восьмой день работы он подписал этот указ (указ Зеленского о возвращении украинского гражданства Саакашвили – ред.), ведь в Украине, кроме обиженного Саакашвили, в тюрьме гниют более четырёх тысяч политзаключённых! Есть дедушка 90 лет в Харькове, его там мытарят, по некоторым вынесены приговоры, и, если люди, по которым ведётся следствие, это не компетенция президента, то по крайней мере он может помиловать тех, по ком вынесены приговоры, выпустить их из тюрьмы, включая этого дедушку в Харькове, которого осудили за госизмену.

Их осуждают за то, что кто-то вышел на улицу и сказал, что эта власть действует неправильно – это же конституционное право, за то, что кто-то там в Facebook, You-tube, ВК, в Одноклассниках написал, что эта власть антизаконная! Так она действительно – антизаконная, а даже если законная, высказываться – это конституционное право граждан. 4200 человек сидит!

Дальше, он уже успел съездить на Донбасс, почему ни одного шага не сделано, почему после инаугурации Зеленского, после назначения военных руководителей, интенсивность обстрелов увеличилась? Это его команда какая-то неформальная или это за его спиной? А если за его спиной, то почему он не вызвал этого своего уже Хомчака, почему с Хомчаком не вызвал начальника «ООС», почему не вызвал начальников бригад?» – возмущался Семченко.

«Обратите внимание, глава СНБО на девятый день наконец-то дошёл на работу, и вдруг выяснилось, что там нет ни компьютеров, ни серверов и вообще непонятно, где государственная тайна. Это вежливо выражаясь – «вопрос», – отметила ведущая Ольга Скабеева.