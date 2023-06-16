«Циничный торг»: в Киеве объяснили, зачем Запад вешает на Украину подрыв «Северных потоков»

Игорь Шкапа.  
16.06.2023 12:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1035
 
Дзен, Диверсии, Терроризм, Украина


Появившиеся в западных СМИ публикаций о причастности Украины к подрыву «Северных потоков» могут свидетельствовать о том, что Киев толкают к мирным переговорам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Кость Бондаренко.

Появившиеся в западных СМИ публикаций о причастности Украины к подрыву «Северных потоков» могут свидетельствовать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Он прибег к образному сравнению в связи с появлением такого рода публикаций.

 «Бывает такое, что человек идет под суд, собирается сесть на определенный срок, а следователь ему говорит: «Возьми на себя вот это дело еще, а мы тебе дадим какие-то преференции». Думаю, так сейчас и с Украиной – пытаются повесить несколько дел, чтобы отвести внимание от Запада», – считает эксперт.

По его словам, идет «циничный торг и циничные переговоры между различными игроками».

«И судьба Украины в этом отношении как раз волнует меньше всего. Если будут большие договоренности, то, соответственно Украину могут в любом случае каким-то образом слить. Потому что сливом даже подталкивают Украину к перемирию, проведению некоей условной линии противостояния, которая превратится в демаркационную», – не исключает Бондаренко.

При этом он не верит, что Украина причастна к диверсии, а считает, что к этому имеет отношение «одна из стран НАТО».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть