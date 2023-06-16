«Циничный торг»: в Киеве объяснили, зачем Запад вешает на Украину подрыв «Северных потоков»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Появившиеся в западных СМИ публикаций о причастности Украины к подрыву «Северных потоков» могут свидетельствовать о том, что Киев толкают к мирным переговорам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Кость Бондаренко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Он прибег к образному сравнению в связи с появлением такого рода публикаций.

«Бывает такое, что человек идет под суд, собирается сесть на определенный срок, а следователь ему говорит: «Возьми на себя вот это дело еще, а мы тебе дадим какие-то преференции». Думаю, так сейчас и с Украиной – пытаются повесить несколько дел, чтобы отвести внимание от Запада», – считает эксперт.

По его словам, идет «циничный торг и циничные переговоры между различными игроками».

«И судьба Украины в этом отношении как раз волнует меньше всего. Если будут большие договоренности, то, соответственно Украину могут в любом случае каким-то образом слить. Потому что сливом даже подталкивают Украину к перемирию, проведению некоей условной линии противостояния, которая превратится в демаркационную», – не исключает Бондаренко.

При этом он не верит, что Украина причастна к диверсии, а считает, что к этому имеет отношение «одна из стран НАТО».