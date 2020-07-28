Цинизм зашкаливает: Руководство Хорватии пригласило сербов отпраздновать годовщину их этнической чистки

28.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Премьер-министр Хорватии и лидер правящей партии Хорватское демократическое содружество (ХДС) Андрей Пленкович пригласил вице-премьера, представителя Независимой демократической сербской партии (СДСС) Бориса Милошевича принять участие «в торжествах в честь» годовщины уничтожения Республики Сербская Краина.

При этом глава хорватского правительства заверил, что члены кабинета обсуждают, как «отдать дань уважения» страданиям хорватских сербов.

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Годовщина “Олуи” в освобожденном от сербов Книне

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», пока неизвестно как Милошевич отреагировал на это предложение, но глава МИД Сербии Ивица Дачич назвал инициативу Пленковича «беспрецедентной политической провокацией». Он напомнил, что в результате хорватского блицкрига, носившего название операция «Олуя» (Шторм), из 560 тысяч хорватских сербов в этой стране остались только 180 тысяч.

«Они провели этническую чистку своего собственного государства, и они осуществили то, что было целью движения усташей», – прокомментировал ситуацию Дачич телеканалу Pink.

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Напомним, что операция «Олуя» произошла в августе 1995 года, когда подготовленная и вооруженная НАТО хорватская армия за 84 часа зачистила территорию непризнанной мировым сообществом Республики Сербская Краина (РСК), кроме примыкавшей к Югославии Восточной Славонии, куда хорваты не рискнули сунуться из-за опасения ответной реакции со стороны югославской армии – впоследствии эта территория под давлением Запада была «мирно реинтегрирована» в Хорватию.

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В ходе операции «Олуя» беженцами стали порядка 250 тысяч хорватских сербов, более 2 тысяч были убиты сразу, от 100 до 300 человек были убиты «освободителями» по окончании боевых действий.

Первым делом хорватские войска подняли над столицей (на возвышенности) покоренной РСК – Книном, огромный хорватский флаг, который висит там и по сей день. А ежегодно в ключевых городах уничтоженной сербской республики Хорватия с пафосом отмечает так называемые «дни освобождения».

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Именно на хорватский сценарий решения вопроса Донбасса довольно часто ссылаются политики современной Украины.