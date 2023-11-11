ЦИПсО шатает русский тыл на фоне слухов об Одесской операции

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КГБ в Минске признала экстремистским и провела задержания верхушки «Союза матерей Беларуси» – змагарской организации, которая была создана с целью обеления бандеровской Украины и обвинения России в «агрессии».

Минувшим летом в РФ после признания иноагентом прекратил работу «Совет матерей и жен», который также активно «качал» тему недовольства родственников мобилизованных условиями службы в СВО.

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«Действия силовиков России и Белоруссии понятны – западные спецслужбы и украинское ЦИПсО делают ставку на провоцирование роста недовольства вокруг мобилизации. Контрнаступ провалился, поэтому для врага единственный шанс – шатать русский тыл», – объясняет политолог Андрей Латынин.

Он полагает: после того, как вскрылись связи с женскими организациями, противник начнет действовать иначе – ставка будет сделана на лидеров общественного мнения, некоторых околовоенных блогеров, которые любят утрировать проблемы. Их могут использовать в «тёмную», а сами такие писатели иногда и рады стараться – для хайпа и роста числа подписчиков.

«Я представляю, как обливается сердце кровью у матерей и жен военных, и как потирают руки на Банковой, когда они читают блог журналистки Анастасии Кашеваровой, которая пишет, что нужны «обещанные отпуска», а ротация должна быть по принципу «Три месяца в окопах и один месяц в тылу для восстановления», – замечает Латынин.

И это в условиях, когда, как пишет украинский канал «Легитимный», на фронте появились признаки «подготовки к одесской военной операции, которую давно прогнозировали на 2024 год», а теперь она становится реальнее – «с учетом того, что может быть большая/затяжная война на Ближнем Востоке, которая повлечёт за собой дефицит боеприпасов и техники у ВСУ».

«Тут проблема не только в блогерах. Некоторые депутаты продолжают делать популистские заявления. Например, Алексей Журавлев из фракции ЛДПР накануне заявил, что считает несправедливым, когда мобилизованные не знают даты своей демобилизации и «тем самым не могут строить планы на дальнейшую жизнь. И выход тут один – нужно срочно принимать меры против наших «военкоров» и различных ЛОМов, которые пытаются похайпить, а не деле отрабатывают западную «методичку». Причем, эти жесткие ограничения должны касаться и депутатов Госдумы», – считает Латынин.