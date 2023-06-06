ЦИПсО врёт: Украинский теракт на Каховской ГЭС не оставит Крым без воды

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское ЦИПсО разгоняет волну ложных сообщений о проблемах с водоснабжением в Крыму, которые неизбежны после подрыва ВСУ плотины Каховской ГЭС.

Украинские СМИ рассчитывают на короткую память зрителей – будто и не было 8 лет водной блокады, приучившей Крым жить на автономных источниках водоснабжения. Особенно веселят сообщения о низком качестве воды в Евпатории, которая никогда ее не получала из Северо-Крымского канала, и подвозе воды в Керчи, которая является самой последней точкой водоподачи и запитана от Станционного водохранилища, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Ограничения водоснабжения в Крыму никак не связаны с произошедшем на Каховской ГЭС, – подчеркнул гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик. – Все текущие ограничения наших абонентов связаны исключительно с устранением локальных аварийных ситуаций, а также с плановыми работами по переустройству и ремонту сетей водоснабжения».

Источников водоснабжения в Крыму три: водохранилища естественного стока, построенные на речках, подземные водозаборы с артезианской водой и наливные водохранилища. Последние построены на системе перекачки воды по руслу Северо-Крымского канала. Еще в конце прошлого сезона они были заполнены на 80%, оставляя резерв для естественных осадков. Сейчас наполняемость составляет 60-65%, и в этот поливной сезон в водохранилища должны были закачать около 100 миллионов кубометров воды.

«Вода идёт, Северо-Крымский канал работает в штатном режиме, никаких проблем на сегодняшний день нет, угрозы подтопления и затопления по Северо-Крымскому каналу на территории Республики Крым нет, – заверил первый зампредседателя Госкомводхоза Крыма Гурам Соболев. – Что касается водохранилищ, на сегодняшний день они наполнены на 80%, что составляет 280 млн кубических метров. Соответственно для подачи воды предприятиям и жителям полуострова ничего не угрожает. В ближайшие дни будут уже приниматься какие-то меры по дальнейшему действиям по минимизации последствий такого характера, что, грубо говоря, уровень воды будет падать».

Водохранилища для питьевого водоснабжения имеют запас минимум на несколько лет. Для Восточного Крыма в этом году закончат строительство тракта водоподачи – подземного водовода протяженностью в 217 км, по которому вода перекачивается от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов к водоочистным сооружениям Феодосии и Керчи. 195 тысяч кубов хватит для обеспечения населения и туристов не только в этих городах, но и в Судаке, Коктебеле, Щебетовке и селах Ленинского района.

Симферополю хватит воды из Вилинского и Ивановского водозаборов и трех водохранилищ – Симферопольского, Аянского и Партизанского. До сих пор в эксплуатацию не введен Бештерек-Зуйский водозабор, вода из которого содержит много примесей песка и нуждается в дополнительной фильтрации. Но и без него для нужд питьевого водоснабжения достаточно ресурсов.

Самым чувствительным к днепровской воде остается сельское хозяйство. И здесь заменить Северо-Крымский канал, особенно в рисоводстве и рыбоводстве, нечем. Но затвор водозабора находится до дамбы Каховской ГЭС, он не пострадал. Главное иметь доступ к нему, чтобы обеспечить перекачку воды.

Напомним, в этом году аграрии подали заявки на 170 миллионов кубов воды, из которых 140 миллионов предназначено для заполнения рисовых чеков в Красноперекопском районе.