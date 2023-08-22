ЦИПСО взламывает приложения российских забегаловок и издевается над русскими

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Пользователи приложения сети кафе «Додо-пицца» в Смоленской области обнаружили, что оно было взломано украинцами. Названия улиц на карте были заменены на оскорбительные для россиян нецензурные надписи.

Об этом сегодня в эфире «Вести ФМ» рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас до сих пор в системе «Додо пицца» в Вязьме на Яндекс-картах все улицы переименованы: “имени Бандеры”, “погибших русских сволочей”. Кто ломанул эти карты. Никому нет до этого дела. Я выложил вчера у себя эти карты и очень хочется дождаться ответа», – сказал Шурыгин.

Он напомнил операторам публичных платформ о необходимости контроля несанкционированного доступа к ресурсам, поскольку подобные взломы, по практике, в подавляющем большинстве случаев происходят по вине собственных сотрудников.