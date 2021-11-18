Цирит: дело Барабанщикова политически мотивировано

На бывшего руководителя Управления социального питания Петербурга Алексея Барабанщикова, которого подозревают в причинении имущественного вреда по статье 165 УК РФ, оказывается давление из политических соображений.

Такой точки зрения придерживается его адвокат Антон Цирит.

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В понедельник, 15 ноября, Барабанщикова заключили под стражу на два месяца по решению суда.

Цирит, комментируя ситуацию журналистам, указывал на то, что дело может быть политизировано, так как экс-глава УСП занимал принципиальную позицию относительно коррупции районных чиновников и картелизации сферы соцпита, делая все для того, чтобы петербургские школьники получали качественное питание в образовательных учреждениях.

Алексей Барабанщиков отказался признавать свою вину по заведенному против него делу.