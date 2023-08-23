Цирк Зеленского на гастролях в европейской провинции. Образ «НедоКастро» рассмешил публику

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Широко разрекламированная украинскими СМИ поездка главы украинского режима в Афины вызвала у греческих журналистов и политологов много вопросов. Причем, вопросы эти адресовались не Зеленскому, а инициатору встречи – греческому премьеру Кириакосу Мицотакису.

Забегая вперед, скажу, что единственный неоспоримый вывод, который можно сделать по итогам прошедшего мероприятия – Греция остается политическим и экономическим лидером на Западных Балканах. На приглашение Мицотакиса откликнулись почти все лидеры сопредельных стран региона, от Сербии и Черногории, до Болгарии и Румынии. В качестве надсмотрщика и контролера в греческую столицу прибыла глава Еврокомиссии – Урсула фон дер Ляйен.

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Так что же это было, и зачем? Например, в заявлении премьер-министра Северной Македонии Зеленский не упоминается вообще! Канцелярия главы Северной Македонии в своем заявлении сообщает о визите Димитара Ковачевского в Афины на неформальный ужин(!), организованный премьер-министром Греции, не упоминая, однако, президента Украины Владимира Зеленского. Как отмечается в официальном документе:

«Председатель правительства Республики Северная Македония Димитар Ковачевски примет участие в неформальном ужине лидеров Западных Балкан и стран-членов ЕС из региона 21 августа в Афинах, который организован Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Неформальный ужин проводится по случаю 20-летия саммита ЕС-Западные Балканы в Салониках и «Салоникской декларации».

В отчете об участии в неформальном ужине отмечается, что «президенты Европейского совета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, лидеры стран Западных Балкан – президент Сербии Александр Вучич, президент Черногории Яков Милатович, премьер-министр Боснии и Герцеговины Борьяна Христо и премьер-министр Косово Альбин Курти, от Румынии – Ион-Марсель Чолаку и болгарский премьер Николай Денков».

Фактически, Зеленского позвали просто пообедать в общей компании, да и только. Правда, пригласили не как равного, а как приглашенного комедианта…

Как оценивает приезд украинского президента греческая пресса, лучше всего понять по прямым цитатам:

«Какова цель приезда Зеленского в Афины в контексте конференции ЕС по Западным Балканам? Насколько нам известно, на данный момент Украина остается на своем месте и географически сохраняет расстояние в тысячи километров от Западных Балкан».

«Некоторые центры силы внутри Европы начали говорить, что украинскому «безумию» пора положить конец, поскольку Европа столкнулась с глубоким кризисом…».

«Так что вопросы остаются. Почему премьер-министр Мицотакис почувствовал необходимость пригласить Зеленского в Афины в качестве «гостя»? Почему он поддался прямому давлению со стороны ЕС и США, которые заставили его взять на себя эту инициативу, поставив Грецию в опасный порочный круг, который включает в себя – как открытые проблемы Балкан, так и опасные события на фронте с Россией?».

«Источники в НАТО, которые отказались себя назвать публично, призвали Украину принять территориальные требования России в обмен на прекращение войны».

Украинская же сторона, делая вид, что не замечает явного пренебрежения со стороны «партнеров», напевает заезженную песенку на тему «весь мир с нами». На официальном сайте президента Украины красуется фото Зеленского с болгарским премьером Денковым.

Там же сказано:

«Особое внимание собеседники уделили ситуации в Черноморском регионе. Было обсуждено сотрудничество черноморских государств ради обеспечения устойчивой безопасности в Черном море и функционирования «зернового коридора» альтернативными путями».

Некоторые, особо резвые украинские писаки стали заявлять о планируемых совместных военно-морских действиях Болгарии и Украины в Черном море! У болгарской публики эти предположения вызвали гомерический хохот. Как шутят сами болгары, флот этой страны состоит из «двух катеров и резиновой надувной лодки». На самом деле, конечно, кораблей у Болгарии больше! Но, не намного…

Из других «важных» новостей вояжа Зеленского на Балканы, стоит отметить смену имиджа последнего. Украинский комик натянул на себя френч а-ля «Фидель Кастро», чем очень повеселил публику. Ну, никак не выходит из Зеленского «борец с агрессией» и «герой нации».

Балканские лидеры посовещались о своих делах, посмеялись над приглашенным актером, да и разошлись. Очередная гастроль Зеленского с треском провалилась. Жаль только, что главные решения принимаются не на Балканах, а в Вашингтоне. Интуиция подсказывает, что и за океаном популярность ряженого «президента» сходит на нет. Надеяться на то, что его просто закидают гнилыми помидорами не стоит. Итог предстоит более печальный…