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Когда дни становятся короче, а в гардеробе появляются кашемир, твид и пальто глубоких оттенков, особенно хочется тепла. Цитрин словно создан для этого времени года. Свое имя разновидность кварца получила от латинского citrus, но палитра камня гораздо шире лимонной: от светло-соломенного до насыщенного медово-коньячного. Цитрин считается камнем рожденных в ноябре, а высокая твердость позволяет носить его каждый день, не опасаясь за сохранность.

В бутиках BRITZO представлены украшения с драгоценными камнями, в которых цитрин раскрывается по-разному: в бриллиантовом обрамлении, в сложной многокаменной композиции и в мягкой современной геометрии.

Nobile от Ponte Vecchio Gioielli – золото, мягкое как шелк

Визитная карточка коллекции Nobile – фирменное плетение флорентийского дома. Тончайшие золотые нити соединяются в гибкое полотно, похожее на фактуру тонкого чулка: оно мягко следует за движением, переливается при каждом повороте и ощущается на коже почти как ткань.

Акцентом становится овальный цитрин теплого коньячного оттенка в ореоле мелких бриллиантов. Белое золото оправы отделяет камень от желтого полотна и делает его цвет еще глубже. Здесь украшения с бриллиантами работают на контрасте: прозрачное сияние обрамления подчеркивает медовую насыщенность центрального камня.

Andromeda – цитриновое созвездие

Андромеда – имя созвездия, и композиция этой коллекции Ponte Vecchio Gioielli действительно напоминает маленькое звездное скопление. Вокруг крупного овального цитрина собраны камни поменьше, а между ними, как далекие звезды, мерцают мелкие бриллианты. Цитрины разной глубины цвета, от золотистого до апельсинового, создают эффект живого солнечного света.

Изделия комплекта можно носить вместе или по отдельности: подвеска на тонкой цепочке поддержит повседневный образ, а полный ансамбль подойдет для праздничного вечера. Точная посадка множества камней, при которой каждый из них сохраняет собственный блеск, – то, что отличает дорогие ювелирные украшения от просто нарядных.

Drop от Peroni – капля меда в золоте

Коллекция Drop итальянского бренда Peroni предлагает более лаконичное прочтение камня. Цитрин мягкой каплевидной формы утоплен в гладкую оправу из желтого золота. Мелкие фасеты на поверхности дробят свет на десятки бликов, и камень словно светится изнутри.

Две дорожки небольших бриллиантов обнимают цитрин с боков, не замыкая контур, – этот прием делает кольцо современным и динамичным. Такое украшение легко носить ежедневно: с объемным свитером, деловым жакетом или вечерним платьем.

Мягкое плетение Nobile, звездная композиция Andromeda и плавная геометрия Drop показывают, насколько разным может быть цитрин. Он одинаково уместен в будни и на торжестве, а в холодный сезон становится маленьким источником солнца в образе.

Если вы выбираете ювелирные украшения в Москве, приходите в BRITZO. Наш ювелирный бутик объединяет коллекции итальянских домов, а консультанты помогут подобрать украшение с цитрином к вашему осеннему и зимнему гардеробу.

Фото britzo.ru