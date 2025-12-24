Цивилизация покидает Украину – ВВС

Большую часть суток украинцам приходится жить в режиме отключения электроэнергии. Из-за этого среди них царят пессимистические настроения, пишет британская ВВС.

Житель Запорожья рассказал изданию, что последний мощный ракетно-дроновый удар по Украине был «крайне неприятным событием».

«Я поспал всего четыре-пять часов — меня постоянно будили уведомления о приближении беспилотников и крылатых ракет», — пожаловался он.

Отключения электроэнергии давно стали новой нормой, а в Запорожье свет есть примерно 10 часов в сутки.

«Существует общее ощущение отсутствия цивилизации», – сказал мужчина, добавив, что пытается создать «иллюзию нормальной жизни».

«В связи с ожидаемым в среду понижением температуры до -7°C, украинский энергетический оператор предупредил об экстренных отключениях электроэнергии «во всех регионах» и призвал население экономно расходовать энергию», – отмечает ВВС.

И.о. министра энергетики Артем Некрасов заявил, что это девятая крупная атака на энергетическую систему Украины в этом году, и что поставки в Ровенскую, Тернопольскую и Хмельницкую области «почти полностью» прекращены.

В свою очередь депутат Верховной рады Александр Мережко заявил британцам, что в некоторых районах электроснабжение может отсутствовать «несколько дней».

