«Цивилизационный выбор»: Зеленский в «день вышиванки» нарядился в косоворотку

20.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в честь «дня вышиванки» решил опубликовать соответствующий пост в своей социальной сети, однако в очередной раз попал впросак и переполошил «свидомых» украинцев.

Так, в публикации на фото с супругой Зеленский, вместо вышиванки, позирует в русской косоворотке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для тех, кто не в теме: это как на день Холокоста прийти в синагогу одетым в форму солдат Вермахта. Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу», – прокомментировал в своём блоге экс-депутат Верховной рады Олег Царёв.

В свою очередь, обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко политолог Тарас Березовец даже обратился к украинской Википедии и признался, что потерял дар речи.

«У меня сломался мозг. Такого президента у нас ещё не было. И, надеюсь, больше не будет. Одеть русскую косоворотку в день вышиванки, это не знаю, кем нужно быть. Это даже не банальная глупость. Глупым быть может позволить себе обычный человек.

Для президента одеть в национальный праздник Украины национальную одежду России – это цивилизационный выбор. Просто нет слов. Для полноты ощущений не хватает кокошника и балалайки», – написал Березовец у себя в Telegram.

Будто услышав слова порохобота, российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева опубликовала на своей странице картинку, где после обработки фото Зеленский был уже с балалайкой.

В то же время, экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко отметил, что Березовец свои причитания почему-то пишет на языке «агрессора».

«Зеленский на день вышиванки одел русскую косоворотку, и вот уже всякие Березовцы пишут про его «цивилизационный выбор» – пишут ПО-РУССКИ! И правильно пишут – Зе, сознательно или нет, этой фотой как раз и показывает цивилизационный выбор всей страны. Муж в косоворотке, а жена в вышиванке. Или – наоборот. Это и есть Украина. А то, что всякие Березовцы, Порошенки и прочие вурдалаки корчат из себя цивилизационно нерусских при том, что говорят дома, думают и любят по-русски – ну это и смех и грех!» – отметил экс-депутат. «Украина и России это братские страны и братские народы, и так будет всегда! А единственный цивилизационный выбор Березовцов, Порошенок, Зеленских и тд в том, что, будучи русскими, они сделали выбор в пользу обворовывания украинского народа, подсасывая у западных хозяев. Вот в этом они, какую бы косоворотку ни одевали, точно не русские, а во всем остальном ими остаются, как бы ни рядились!» – заключил Алексей Журавко.