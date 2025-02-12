Цивилёва доложила об общей сумме индексации военных пенсий с учётом инфляции
Россия потратит 56,6 млрд руб на повышение пенсий для силовых структур в 2025 году.
Об этом заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева заявила на заседании Госдумы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Дополнительная потребность Минобороны России в бюджетных ассигнованиях на 2025 год – это 22,63 млрд руб. С учетом других федеральных органов, которых коснется этот закон, – 56,6 млрд руб», – сказала Цивилева.
Пенсии военным пенсионерам проиндексируют на уровень фактической инфляции — 9,5% с 1 января 2025 года. Соответствующий закон Госдума приняла единогласно. Речь идет о пенсиях бывших военнослужащих, полицейских, пожарных, судебных приставов, сотрудников ФСИН, Росгвардии.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: