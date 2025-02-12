Цивилёва доложила об общей сумме индексации военных пенсий с учётом инфляции

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Россия потратит 56,6 млрд руб на повышение пенсий для силовых структур в 2025 году.

Об этом заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева заявила на заседании Госдумы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дополнительная потребность Минобороны России в бюджетных ассигнованиях на 2025 год – это 22,63 млрд руб. С учетом других федеральных органов, которых коснется этот закон, – 56,6 млрд руб», – сказала Цивилева.

Пенсии военным пенсионерам проиндексируют на уровень фактической инфляции — 9,5% с 1 января 2025 года. Соответствующий закон Госдума приняла единогласно. Речь идет о пенсиях бывших военнослужащих, полицейских, пожарных, судебных приставов, сотрудников ФСИН, Росгвардии.