Cкандальный молдавский политик намерен пикетировать посольство РФ
Мэр молдавского города Бельцы скандальный молдавский политик Ренато Усатый, мандат на арест которого выдал 24 июля Тверской суд Москвы, намерен вместе со своими сторонниками пикетировать посольство РФ в Кишиневе.
Об этом Усатый заявил на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для того, чтобы довести правду, и для того, чтобы нас услышал МИД РФ, Генпрокуратура РФ, Администрация президента, мои коллеги предложили вчера начать акции протеста перед российским посольством в Республике Молдова. Еще раз повторяю: мы пойдем к российскому посольству не потому, что мы высказываем претензии стране. Мы этими акциями хотим потребовать объективного разбирательства во всем этом бреде, который сфабриковали против меня», – сказал Усатый.
Он утверждает, что уголовное дело против него было сфабриковано президентом Молдовы Игорем Додоном, деловым партнером которого является сын бывшего генпрокурора РФ Игорь Чайка, и «три алкоголика из ФСБ, из которых двое шизофреников». Усатый заявил, что готовится его похищение или незаконное задержание в третьей стране.
Усатый считает, что Додон боится его как потенциального конкурента на предстоящих президентских выборах. Однако согласно последнему соцопросу, опубликованному сегодня, за действующего президента готовы проголосовать 46%, а за мэра Бельц – меньше 7%.
В апреле следственный департамент МВД РФ предъявил Усатому обвинение в участии в преступном сообществе, которое получило в российской прессе название «молдавский ландоромат». Благодаря этой схеме из России было выведено 18 млрд долларов.
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