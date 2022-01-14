CNN и HBO сняли фильм об «отравлении» Навального

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CNN Films и HBO Max сняли документальный фильм «Навальный» про мнимое отравление блогера, отбывающего срок за мошенничество.

Режиссером фильма выступил канадский документалист Дэниэл Роэр. Он уже заявил, что съемки фильма о Навальном изменили его жизнь.

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О премьере сам Навальный написал в своем «инстаграме», к которому по-прежнему имеет доступ через адвокатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Еще в больнице мы решили: все происходящее – “Новичок”, отравление, больница, охрана – слишком дико, чтобы это не снимать. Ну и начали снимать. Сначала это была Певчих буквально просто с айфоном. Потом мы случайно познакомились с молодым режиссером Дэниелом Роэром, который изначально делал фильм про Христо Грозева, а снял в результате про нас. На всякий случай снимали все. Как я лечился и восстанавливался. Как вместе с Христо начался триллер с расследованием и обнаружением банды отравителей из ФСБ. Как я звонил своим убийцам. Последний раз съемочная группа была со мной в тот момент, когда на погранконтроле люди в форме сказали мне: “Пройдемте”», – живописует Навальный.

Премьера состоится на сервисе HBO Max — в России избранный контент этого сервиса доступен на «Амедиатеке». Дата показа не объявляется, но скорее всего это будет 17 января – годовщина задержания Навального в аэропорту.

Однако наблюдатели уверены, что никакого массового недовольства властями новый ролик не вызовет из-за отсутствия у российской оппозиции ресурсов.

«Сложно не стать конспирологом в условиях, когда постсоветские политики словно действуют по единому указанию и общей методичке. Порошенко готовится вернуться на Украину 17 января – спустя ровно год с того дня, как в Россию вернулся Навальный. Практика культурно близких стран показывает, что его посадят. Но я все же думаю, что Порошенко сумеет обеспечить массовость протестов в свою защиту. В отличие от Навального и Саакашвили, у него еще остались ресурсы, чтобы покупать улицу», – написал в своем телеграм-канале политолог Александр Носович.

Высказался о провокационном фильме и бывший соратник Навального.

«А почему HBO вместе с CNN не хотят снять фильм про Ассанжа. Или про участников штурма Капитолия. Там хотя бы истории не выдуманные, да и западному обывателю более близкие. Нет. Снимают дичь про Навального, на афише которой красуется черно-белый перевёрнутый Кремль. Вот где махровая пропаганда. Прямо на лопате. Россия до сих пор ждёт фактуру от европейских «партнёров» по отравлению Навального. А её всё нет и нет. Зато красивое «кино» теперь есть», – прокомментировал новость бывший замглавы московского штаба Навального Виталий Серуканов.