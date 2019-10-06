CNN: Литва и Польша помогут проходу войск НАТО в Белоруссию

06.10.2019, Москва, Елена Острякова

Литва будет играть на противоречиях Александра Лукашенко с Кремлем и готовить коридор для помощи белорусским националистам в случае «российского вторжения».

Об этом говорится в сюжете американского телеканала CNN, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Литва окружена множеством друзей и врагов. Что касается его врагов, реальных или потенциальных – 141 километр границы она делит непосредственно с Россией, еще 312 миль с Беларусью, кремлевским клоном, чей самодержавный лидер Александр Лукашенко едва ли делает хоть один шаг без разрешения России», – говорится в материале.

Тем не менее, Литва играет на противоречиях Минска с Кремлем, потому что 57 км польской границы – «единственный узкий мост, через который может хлынуть помощь НАТО в случае российского вторжения».

«Мы должны попытаться помочь им хотя бы сохранить некоторую независимость, например, создав какие-то альтернативные каналы для импорта их нефти через наш Балтийский порт, поскольку сейчас они полностью зависят от трубопровода, идущего из России. Они ищут альтернативы», – сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

Добавив, что «Путин этому рад не будет».