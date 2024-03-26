CNN обвиняет Маска в тайной работе с Россией

Подконтрольный спецслужбам США телеканал CNN опубликовал завуалированные обвинения в адрес миллионера Илона Маска по поводу тайной работы с российской армией.

«Украинские военнослужащие на передовой заявляют, что испытывают проблемы с подключением к жизненно важному интернет-сервису Starlink, принадлежащему Илону Маску и используемому для управления парком ударных беспилотников Киева, а также сообщают об увеличении использования этих устройств в России, несмотря на то, что это запрещено санкциями США.

В серии интервью по ту сторону линии фронта украинские солдаты заявили, что скорость соединения снизилась за последние месяцы, и сообщили о других проблемах со связью. Жалобы совпадают с участившимися сообщениями украинцев об использовании Россией спутникового интернет-сервиса, которым управляет SpaceX Маска, и публикациями в социальных сетях, в которых российские краудфандеры утверждают, что успешно обошли санкции в отношении использования устройств Россией, купив их в третьих странах», – пишет сайт CNN.