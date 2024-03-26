CNN обвиняет Маска в тайной работе с Россией
Подконтрольный спецслужбам США телеканал CNN опубликовал завуалированные обвинения в адрес миллионера Илона Маска по поводу тайной работы с российской армией.
«Украинские военнослужащие на передовой заявляют, что испытывают проблемы с подключением к жизненно важному интернет-сервису Starlink, принадлежащему Илону Маску и используемому для управления парком ударных беспилотников Киева, а также сообщают об увеличении использования этих устройств в России, несмотря на то, что это запрещено санкциями США.
В серии интервью по ту сторону линии фронта украинские солдаты заявили, что скорость соединения снизилась за последние месяцы, и сообщили о других проблемах со связью. Жалобы совпадают с участившимися сообщениями украинцев об использовании Россией спутникового интернет-сервиса, которым управляет SpaceX Маска, и публикациями в социальных сетях, в которых российские краудфандеры утверждают, что успешно обошли санкции в отношении использования устройств Россией, купив их в третьих странах», – пишет сайт CNN.
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Причина сообщений об ухудшении обслуживания в Украине неясна, и Starlink, SpaceX и Маск отказались от комментариев, сетуют авторы публикации.
«Мы начали замечать плохое качество связи…Он постоянно сбоит, его нужно перезагружать, чтобы он начал работать должным образом. Но вскоре скорость начинает снижаться, и соединение снова прерывается. Это создает довольно неприятные осложнения», – цитируют американцы ВСУшника, который делится ситуацией на Запорожском направлении.
CNN предполагает, что всё дело в том, что «Старлинки» появились у русских, и то же количество спутников Starlink теперь обслуживает вдвое больше устройств, поэтому «конечно, скорость упала».
При этом идентифицировать российских пользователей сложно.
«Проблема заключается в идентификации фактического владельца аккаунта. Возможно, в одном месте есть два терминала, оба (купленные) в Польше, и один работает на (украинскую) сторону, а другой – на российскую. И SpaceX просто не знают, кого им следует заблокировать».
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