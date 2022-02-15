CNN обвиняет «ПолитНавигатор» в работе на спецслужбы России

Новости Украины

Сайт «ПолитНавигатор» входит в число Интернет-ресурсов, которые контролируются спецслужбами России для выполнения секретных заданий против Западного Мира и его свободолюбивых украинских партнеров.

Соответствующие обвинения обнародовал американский телеканал CNN, ссылаясь на данные, полученные во время брифинга от неназванных чиновников США, «знакомых с оценкой разведки».

«Сотрудники российских внутренних и иностранных разведывательных служб, ФСБ и СВР, тайно размещали статьи в публикациях, которые обвиняют Запад в напряженности в отношениях с Россией из-за Украины, ставят под сомнение легитимность украинского правительства и бросают вызов приверженности США своим европейским союзникам, утверждают американские официальные лица», – говорится в публикации, где, помимо «ПолитНавигатора», упоминаются «Фонд стратегической культуры», сайт «Антифашист», а также агентство News-Front.

Интересно, что практически одновременно с сообщением CNN на редакционную почту «ПолитНавигатора» поступило два запроса с просьбой пояснить позицию по поводу выдвинутых обвинений – от Washington Post, а также от Associated Press.

Публикуем ответ главного редактора «ПолитНавигатора» Сергея Степанова:

«Уважаемые господа! К сожалению, отсутствие времени не позволяет предоставить максимально развёрнутый ответ – ведь кипит работа, учитывая, что уже 16 февраля наша страна запланировала масштабное вторжение на Украину, а потому Кремль требует от нас приложить максимум усилий для информационного сопровождения военной операции столь грандиозного масштаба. Ну а теперь серьезно. Должен сказать, что мне стыдно. В первую очередь — за американские СМИ, которые просто фонтанируют датами очередных «вторжений России» на Украину, причем, не утруждая себя хотя бы видимостью доказательств. А чего только стоит недавний скандальный диалог журналиста Associated Press Мэтта Ли с представителем Госдепартамента Недом Прайсом о «российском вторжении».

Мэтт Ли: Я хотел бы, чтобы вы предъявили хоть какие-то доказательства, потому что я помню, как это было с Ираком, я помню, как говорили, что Кабул не падет, я много чего помню. Есть ли какая-то еще рассекреченная информация, кроме той, что вы нам сообщили?

Нед Прайс: Мне жаль, что вы сомневаетесь в информации, которой располагает американское правительство.

Ну что тут сказать? Спасибо хоть пробиркой с порошком не помахал перед носом порядочного журналиста, который всего лишь следовал стандартам профессии. Из этой же серии и обвинения «ПолитНавигатора» в работе на ФСБ, о чем сообщают некие американские чиновники, якобы «знакомые с оценкой разведки». Можно не сомневаться, что если американский журналист попросит хотя бы малейших доказательств, то получит ответ а-ля Нед Прайс. У меня и моих коллег складывается впечатление, что под соусом «источники американской разведки» доверчивому потребителю будут скармливать самую ядреную чушь. И под конец пару слов о нашей «антиукраинской» деятельности. Наша редакция убеждена, что в 2014 году в Киеве произошел государственный переворот, результатом которого стало свержение действующего и законно избранного президента, пусть мы и не питали к нему добрых чувств. Американские СМИ, за редким исключением, об этом даже не упоминают. А ведь именно путч стал причиной всех последовавших за ним событий — от Крымской весны до гражданской войны на востоке Украины. Вашингтон любит поучать Россию, обвиняя ее в ущемлении свободы слова и демократии. Правда, Украину, где закрывают без суда неугодные телеканалы, героизируют гитлеровских офицеров и непосредственных участников Холокоста, совершают военные преступления в Донбассе (данные ООН) почему-то не трогают – «свой сукин сын». На нас же, указывающих на эти, мягко говоря, недостатки, вешают ярлык «антиукраинских пропагандистов» и «агентов ФСБ». Кстати, совсем недавно «ПолитНавигатор» столкнулся с цензурой на Западе – без всяких пояснений и доказательств – издание было исключено из сервиса Google News. Поводом также стали обвинения в «антиукраинской пропаганде». Тем не менее, закончить хотелось бы на оптимистичной ноте. Хочется верить, что американская журналистика окажется выше истерии, провоцируемой чиновниками. С уважением, главный редактор «ПолитНавигатора» Сергей Степанов».

Эксперты считают, что обвинения, выдвинутые против «ПолитНавигатора», являются наглядной оценкой работы журналистов.

«В последнее время для западного сообщества обычным стала ссылка на некие «разведывательные сообщества». Считается, что одной этой ссылки достаточно, чтобы не приводить больше никаких доказательств. Впиши в статью фразу «по данным американской/британской разведки» – и можешь добавлять что угодно! Скажем, сведения о том, что инопланетяне отказываются вступать в контакт с землянами из-за «вторжения Путина на Украину». Или сведения о том, что ГРУ в свободное от основной работы времени строчит статьи в «ПолитНавигатор». И все! Никаких больше доказательств не требуется. Во всяком случае, до тех пор пока Мэтт Ли на брифинге в Госдепартаменте не попросит доказательств. Я бы на месте сотрудников «ПолитНавигатора» сначала возгордился бы – вон какое признание в США! А потом напрягся бы – вдруг целый отдел ГРУ, начитавшись этим сведений, придет за гонорарами», – иронизирует политолог Владимир Корнилов.

Аналогично рассуждает и экономист Александр Дудчак.

«Похоже, у англосаксов появилось много свободного времени, но, в отличие от пса, которому нечего делать, они сочиняют истории, которые своей публике непонятны, а нашей – смешны. То МИД Великобритании заявит, что «Россия планирует привести к власти на Украине пророссийского лидера — экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева», то другого экс-депутата и бывшего кандидата в президенты Украины Олега Царева FT запишет в «потенциального главу марионеточного режима, который Россия намерена установить на Украине». Теперь внимания удосужилось известное издание «ПолитНавигатор». Странно, что только комментарий попросили, а не расписки на получение средств на «антиукраинскую пропаганду». Лучше всех антиукраинской пропагандой занимается сама Украина в лице ее руководства – войной, тарифами по коммуналке, диктатурой в обществе вообще и в СМИ, в частности. Кстати, а каким же «официальным лицам США» это стало известно, хайли лайкли?» – отмечает Дудчак.