CNN опозорилась с фейком про концлагерь в Белоруссии

06.08.2021, Москва, Елена Острякова

Американский телеканал CNN заявил, что обнаружил под Минском недалеко от поселка Новоколосово концлагерь для диссидентов.

«Три слоя электрифицированного забора. Новые камеры слежения. Военная охрана и табличка с надписью “Вход запрещен”. Окна с решетками и отражающими стеклами, на недавно отремонтированных казарменных зданиях. Все пусто, кроме случайного чекиста, глубоко в лесу авторитарной Белоруссии», – начинает свой репортаж Ник Пато Уолш.

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Однако сам он в Новоколосово не был, а находясь в Вильнюсе получил любительское видео плохого качества. Его с готовностью прокомментировал советник самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской Франак Вячорка.

«Неудивительно, что Александр Лукашенко пытается построить что-то вроде обычного лагеря для военнопленных, потому что новая волна протеста все равно поднимется», – сказал он.

А представитель Госдепартамента США заявил CNN, что они были в курсе этих сообщений, и “мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией”.

Фейк получился настолько грубо сляпанным, что его опровергли не только государственные, но и оппозиционные СМИ.

Телеканал ОНТ назвал репортаж Александра Бабенко «враньем уровня уличных сплетен». Оказалось, что в Новоколосово находится арсенал Белорусской армии.

Начальник арсенала Александр Бабенко подтвердил информацию CNN о том, что весь периметр оснащен видеокамерами и датчиками движения, на заборе через каждые 15 метров находятся предупреждающие таблички, звучат предупреждающие сигналы.

Арсенал – режимная, но не секретная часть. Все жители Новоколосово прекрасно о нем знают, и многие в ней работали по найму.

Опровергнуть информацию CNN был вынужден даже запрещенный властями оппозиционный ресурс Tut.by, который сейчас называется «Зеркало». Сайт приводит слова председателя Новоколосовского сельского совета Дмитрия Коршункова.

«Я даже не знаю, как это назвать. Фейк такого масштаба, что я уже не знаю. Если люди придумывают такие истории, то им журналистами точно не надо быть», – сказал он.

Причина появления фейка понятна из текста репортажа CNN. Уолш не скрывает, что придумал свой сюжет, вдохновившись слитой в прошлом году аудиозаписью, на которой якобы заместитель министра внутренних дел Белоруссии Николай Карпенков рассказывает подчиненным о планах создания концлагерей для инакомыслящих.

Автор вписывает свой сюжет в так называемую «белорусскую волну», которая последние дни старательно разгоняется западными СМИ. В конце он упоминает и повешенного в Киеве белоруса Виталия Шишова, и устроившую скандал на Олимпиаде бегунью Кристину Тимановскую. В жертвы режима он записал даже активно сотрудничающего с властью радикала Романа Протасевича.

«Протестное движение в Беларуси значительно сократилось из-за жестокости полиции, в результате чего многие демонстрации теперь принимают форму флешмоба, снимаются и выкладываются в Интернет. Тем не менее, есть признаки того, что активисты принимают новые меры активного разрушения», – резюмирует Уолш.