CNN: Путин переиграет Трампа, как до этого переиграл четверых его предшественников
CNN, похоже, не уверена, что Россия даст положительный ответ по всем пнктам представленного администрацией Трампа мирного плана по Украине. Издание напоминает, что политический долгожитель: Путин «переиграл целую плеяду американских президентов, и Трамп – лишь последний в этом ряду».
«Попытки администрации Трампа достичь соглашения о прекращении огня на Украине в основном зашли в тупик, несмотря на бурную дипломатическую деятельность. С момента возвращения в Белый дом Трамп провел как минимум два длительных телефонных разговора с Путиным и неоднократно направлял своего посланника Стива Уиткоффа на личные встречи с российским лидером в Москву, последняя из которых состоялась в минувшую пятницу.
Как и ожидалось многими наблюдателями за Кремлем, ни одна из этих встреч не привела к заключению соглашения. Уиткофф не только вернулся с пустыми руками, но и повторил несколько ключевых тезисов Кремля», – пишет старший репортер CNN International Ивана Коттасова.
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Издание напоминает, что последнее предложение США включает признание контроля России над Крымом — давнюю красную линию для Украины и ее европейских союзников, как сообщили CNN источники, знакомые с деталями.
«Путин занимает выжидательную позицию, потому что считает, что время на его стороне и что он может заставить Украину занять более невыгодное положение и с помощью Вашингтона убедить Киев и его европейских союзников, что альтернативы мирному урегулированию на условиях России нет», — сказал CNN Джон Лаф из аналитического центра New Eurasian Strategies Centre.
Лаф говорит, что обучение Путина в КГБ сформировало его подход к переговорам.
«Путин известен тем, что описывал свою работу в КГБ как «работу с людьми». Он был обучен искусству манипулирования собеседниками. Он тщательно готовится к переговорам и является мастером деталей», — сказала Лаф, добавив, что российский лидер известен своей «способностью быстро реагировать, а также очаровывать и запугивать одновременно».
По словам Калины Жековой, доцента Университетского колледжа Лондона, специализирующейся на российской внешней политике, Путин уже применял этот метод в отношении Трампа. В Хельсинки в 2018 году, он вручил ему мяч с чемпионата мира по футболу, сказав: «Теперь мяч в вашей половине поля».
«Это было показательным проявлением расчетливого подхода Путина, который рассматривает дипломатию как игру с победителями и проигравшими. Он, вероятно, также знал, что его коллега — человек с хрупким эго, который легко впечатляется театральными жестами и подарками», — сказала Жекова, добавив, что саммит был широко расценен как победа Путина
Нынешние переговоры по Украине – не исключение.
«Затягивание, торг по каждой мелочи или отказ без прямого «нет» — классическая российская тактика, которую Путин и его ведущие переговорщики неоднократно применяли в прошлом, например, во время переговоров о прекращении огня в Сирии. Неясно, не предвидела ли администрация Трампа такой поворот событий из-за отсутствия опыта, который позволил бы ей ожидать такого поведения, или же она просто решила подыграть Москве», – рассуждает автор CNN.
«Я бы сказала, что переговоры идут очень хорошо — с точки зрения Путина», — заявила CNN Анжела Стент, эксперт по внешней политике. «Он не намерен прекращать войну, но то, чего он хочет и что получает, — это восстановление дипломатических отношений между США и Россией».
По словам Стент, слова Трампа после возвращения в офис указывают на то, что он видит мир так же, как Путин — как состоящий из горстки великих держав, которым должны подчиняться меньшие страны.
«Трамп говорит о соперничестве великих держав (между Китаем и США), о том, что он должен быть в состоянии захватить Канаду, Гренландию и Панаму, и с точки зрения Путина, это нормально. Помните, он не критиковал Трампа ни за что из этого», — сказала она.
В конечном итоге Трамп дал понять, что он мало интересуется будущим Украины, даже предположив, что Украина «может однажды стать частью России».
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