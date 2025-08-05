CNN: Путин требует капитуляции Украины. У Трампа нет выбора

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Владимир Путин продолжает отказываться от уступок Западу по вопросу конфликта вокруг Украины, пишет CNN.

«Его последние максималистские требования равносильны капитуляции Украины», – говорится в публикации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Авторы настаивают: от исхода противостояния на Украине зависят не только президентские перспективы Дональда Трампа, но и баланс сил во всем мире.

«Его исход определит европейскую безопасность и воинственность Китая в следующем десятилетии. Китай это понимает и заинтересован в том, чтобы Россия победила. Европа это понимает и вооружается», – пишет CNN.

Какими бы ни были личные взгляды Трампа на Владимира Зеленского и Украину, «самый влиятельный пост в мире не всегда предполагает выбор», говорится в материале.

Именно поэтому «США менее чем за месяц перешли от приостановки военной помощи Украине к угрозам применить ядерное оружие против России».