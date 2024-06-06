CNN рассказал о том, как ЦРУ и ФБР вербуют россиян

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Война на Украине открыла для американских спецслужб уникальный шанс для массовой вербовки шпионов среди россиян, пишет CNN.

«Недовольство создает для нас возможность, появляющуюся раз в поколение», — цитирует американский канал еще прошлогоднюю фразу директора ЦРУ Уильяма Бернса. По мнению авторов публикации, ссылающихся на экспертов и бывших разведчиков, расчет вербовщиков сделан на то, что в ситуации ужесточения законодательства «многие россияне, в том числе высокопоставленные, не могут открыто проявить недовольство и в качестве компенсации ищут помощи у внешних сил».

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По словам Дэвида Маклоски, бывшего офицера ЦРУ, «нам нужны люди, у которых есть понимание приоритетов российских лидеров».

Как пишет издание, хорошие источники в российском чиновничестве были у американских спецслужб еще до СВО, судя по сведениям о подготовке спецоперации, которые США получали и с осени 2021 г. начали обнародовать.

Для вербовки спецслужбы теперь используют новые технологии, указывает CNN. С осени 2022 г. они через соцсети побуждают недовольных политикой Кремля россиян связываться с ними.

В мае 2023 г. ЦРУ создало телеграм-канал с постами и видео, где дается информация о сотрудничестве. Сейчас у канала почти 13 500 подписчиков, а у размещенного более года назад видео «Почему я пошел на контакт с ЦРУ» — 380 тысяч просмотров.

ФБР тоже занялось вербовкой работающих в США российских госслужащих, в том числе используя геотаргетирование рекламы в соцсетях на телефоны, находящиеся вблизи посольства России в Вашингтоне. «Такое прямое обращение — необычный подход, но он может оказаться эффективным», — сказал CNN Дуглас Лондон, бывший директор зарубежного отделения ЦРУ.