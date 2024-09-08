CNN рекламирует новую украинскую «вундервафлю» поливающую россиян «дождем из расплавленного металла»

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CNN выпустила сюжет, как утверждается, об испытаниях Украиной на поле боя нового «чудо-оружия», способного «обрушить дождь из расплавленного металла» на российские подразделения. Автор сюжета называет это украинское «вундерваффе» «дронами-драконами» и убеждает, что они «наводят ужас на россиян».

Из сюжета следует, что эти дроны «поливают» российские позиции термитом – порошковой смесью алюминия и оксида железа или никеля, горящей с температурой до 2200 градусов по Цельсию.

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Термит может быстро выжечь растительность «обнажая» позиции россиян, а также уничтожить их самих.

«Это очень неприятное вещество. Использование беспилотника для его доставки достаточно инновационно. Но если использовать ее таким образом, эффект будет более психологическим, чем физическим» — цитирует CNN бывшего офицера британской армии, а ныне военного аналитика Николаса Драммонда.

Впрочем, он указывает и на то, что, учитывая ограниченные возможности Украины получать термит, это, скорее, единичные операции, чем новое основное оружие, способное переломить ход боев в пользу ВСУ.

Эксперт отмечает, что психологический эффект от использования термита трудно переоценить. «Испуганные российские военные бросают позиции и убегают», – утверждает он на камеру.

CNN напоминает: открытый немецким химиком Гансом Гольдшмидтом в 1895 году термит первоначально использовался для сварки железнодорожных путей.

Впрочем, военные быстро поняли его эффективность для уничтожения вражеской техники, ведь это вещество способно прожигать металл. Термитные авиабомбы использовались в двух мировых войнах.

По данным британской правозащитной группы Action on Armed Violence, Украина также уже использовала термит для уничтожения российских танков.

По данным правозащитников термит сбрасывается украинцами непосредственно в люки, быстро загорается и уничтожает все внутри.

«Такая точность в сочетании со способностью беспилотника обходить традиционные средства защиты делает термитные бомбы высокоэффективным инструментом в современной войне» , – говорится в отчете AOAV.

При этом, утверждают они, согласно международному праву, термит не запрещен для использования в военных действиях.