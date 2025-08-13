CNN: Россия прорвала линию фронта. У Путина есть время, у Зеленского – нет
Россия даже в условиях «адских санкций», которыми грозит Вашингтон, может продолжать боевые действия еще полтора года, а вот у Киева такого запаса прочности уже нет – российские войска начинают прорывать линию обороны.
Об этом говорится в репортаже CNN, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«На этой неделе небольшие группы российских войск прорвали части всё более проницаемой линии фронта Украины на востоке Донецкой области, что вызвало тревогу украинских чиновников и военных блогеров.
Если экономика России трещит по швам, то и линия фронта Украины тоже», – утверждают американские журналисты.
CNN цитирует политолога-иноагента Александра Габуева (объявлен в розыск в РФ):
«Сроки здесь действительно имеют решающее значение. Путин уверен, что у него есть ещё 12–18 месяцев, а у Украины их нет».
