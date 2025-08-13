CNN: Россия прорвала линию фронта. У Путина есть время, у Зеленского – нет

Михаил Рябов.  
13.08.2025 22:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 468
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия даже в условиях «адских санкций», которыми грозит Вашингтон, может продолжать боевые действия еще полтора года, а вот у Киева такого запаса прочности уже нет – российские войска начинают прорывать линию обороны.

Об этом говорится в репортаже CNN, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На этой неделе небольшие группы российских войск прорвали части всё более проницаемой линии фронта Украины на востоке Донецкой области, что вызвало тревогу украинских чиновников и военных блогеров.

Если экономика России трещит по швам, то и линия фронта Украины тоже», – утверждают американские журналисты.

CNN цитирует политолога-иноагента Александра Габуева (объявлен в розыск в РФ):

«Сроки здесь действительно имеют решающее значение. Путин уверен, что у него есть ещё 12–18 месяцев, а у Украины их нет».

