CNN: Трамп оказался подарком судьбы для Кремля

04.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Приняв решение о выводе части американских войск из Германии, президент США Дональд Трамп оказал колоссальную услугу России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в статье, опубликованной на сайте американского телеканала CNN.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Трамп – это подарок, который судьба раз за разом дает Кремлю к его вящей радости. Непредсказуемость Трампа, хотя часто и отзывается в Москве легкой головной болью, компенсирует это неудобство тем, что льет и льет воду на мельницу кремлевской пропаганды.

У 45-ого президента США ушло почти четыре эгоистических и разрушительных года на то, чтобы достичь этой точки. Однако вывод из Германии трети размещенных там войск – это спусковой крючок, нажатие на который сигнализирует конец того, что 32-ой президент США Франклин Делано Рузвельт задумывал как послевоенный порядок, основанный на общих интересах и коллективных устремлениях», – отмечается в публикации.

При этом возможность того, что Трамп передумает, называется маловероятной.

«Возможно, новый американский президент, который будет избран в ноябре, будет иметь достаточно времени и силы убеждения, чтобы устранить трещину в отношениях США и их союзников. Это будет непросто, потому люди из свиты Трампа вслед за ним активно работают на увеличение дефицита доверия европейских союзников к нам», – сокрушается CNN.

Речь идет о выводе 12 тысяч американских солдат, которые будут переведены на территорию других членов НАТО. По словам Трампа, это решение принято, чтобы наказать Германию, которая покупает российский газ и запоздала с выплатой взноса в казну НАТО.

Примечательно, что сегодня в Москве сожалеют о выводе своих войск из Германии.