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Украина фактически стала испытательным полигоном для ряда вооруженных систем, которые ранее не применялись в такого рода конфликтах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в статье под названием «Как Украина стала лабораторией западного оружия и боевых инноваций», опубликованной на сайте американского телеканала CNN.

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Отмечается, что война на Украине предоставила США и их союзникам «редкую возможность изучить, как их собственные системы вооружений ведут себя при интенсивном использовании, и какие боеприпасы обе стороны используют для победы в этой жаркой современной войне».

«Украина является абсолютной лабораторией оружия во всех смыслах, потому что ни одно из этого оборудования никогда не использовалось в войне между двумя индустриально развитыми странами. Это боевые испытания в реальных условиях», – сказал изданию источник, имеющий отношение к западной разведке.

Один из американских офицеров по военным операциям обратил внимание, что некоторые распиаренные виды вооружений – беспилотник Switchblade 300 и ракета, предназначенная для поражения вражеских радиолокационных систем – оказались менее эффективными на поле боя, чем ожидалось.

«Но легкая реактивная система залпового огня М142 американского производства, или HIMARS, имела решающее значение для успеха Украины – даже несмотря на то, что чиновники получили ценные уроки относительно частоты технического обслуживания этих систем, необходимого при таком интенсивном использовании. То, как Украина использовала свои ограниченные запасы ракет HIMARS для того, чтобы вызвать хаос в российском командовании и управлении, нанося удары по командным пунктам, штабам и складам снабжения, было впечатляющим», – сказал представитель Пентагона.

При этом авторы материла похвалили Украину, разработала десятки инноваций на поле боя, «часто находя дешевые решения для дорогих проблем».

«Удивительно, конечно. Украина как полигон для испытания и совершенствования западного оружия рассматривается в целом в качестве позитивного явления. То есть – все понятно, но прежде этот факт, пожалуй, не стали бы выносить в качестве заглавного фичера на первую страницу сайта ведущей телекомпании. Шкала движется», – оценил статью CNN один из ведущих российских политологов-международников Федор Лукьянов.