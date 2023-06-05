Цой, Львов и «хорошие русские»

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Только на днях Троицкий распинался в интервью: «Насчет Талькова не знаю, а в Витьке на сто процентов уверен».

Он имел в виду, что Цой, будь он жив, якобы однозначно не поддержал бы СВО и присоединился к когорте «хороших русских», чухнувших пухнуть с жиру в англии и израили в знак протеста. Легко говорить за мертвых, приятно пощекотать чувство собственной важности, припечатав себя к легенде.

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Но как же опять сработало — правило двух совпадений! Только либерота принялась трепать память Цоя, рассуждая, на чьей он оказался бы стороне, как одесский подросток, явно аполитичный, просто дерзкий, играющий в панка, стал звездой «Ютуба», решив попеть песни Цоя. И не где-нибудь — во Львове (точно в политике — не в зуб ногой).

А мимо шла Фарион на минималках, нардепша Наталка Пипа (да, у них часто говорящие фамилии), которая докопалась до пацана с требованием «не петь песен на языке, который убивает украинцев».

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А тот, в свою очередь, много ей чего сообщил — и что в Одессе, откуда он родом, все говорят по-русски, и что бомбят ее чаще Львова, и что неплохо бы было «моторной жиночке» заняться работой и семьей. А в музыкальной рецензии был гораздо лаконичнее Троицкого:

«Цой — легенда рока, понимаешь, бл… ть. А ты сейчас берешь и до… бываешься до этого серьезно».

«Николы нэ слухала», — сообщила Пипа и написала на парня заявление в полицию.

Слышите, «хорошие русские», вы угодничаете перед теми, кто вашего Цоя никогда не слушал.

Больше того, «хорошие русские», мешок с кишками Пипа (или вы усматриваете намек на мозг?) пояснила пацану, что петь он не может потому, что это запрещено очередной нормой языкового закона. Вот она:

«Полностью и бессрочно под запретом: публичное исполнение и показ фонограмм и музыкальных клипов, исполненных и/или произведенных певцом (певицей), который является или был в любой период после 1991 года гражданином России».

Только Цой умер в 90-м, то есть был гражданином СССР, как и та самая Пипа, только, похоже, она и второго пункта, то есть места и своего рождения, не знает. Потому что мешок с кишками. Без мозга. Не перестану повторять — вот перед кем вы угодничаете.

В общем, если в законах покопаться, даже в сочиненных мешками с кишками, выходит, что вменить пацану можно только то, что эту самую Пипу он смачно послал туда, куда пипы уже больше года посылают русский корабль. Зато в Сети вмиг появилось покаянное видео пацана:

«Очень прошу прощения за ненормативную лексику в сторону Наталии, которая сделала мне замечание за исполнение песни на русском языке в общественном месте. Очень извиняюсь перед жителями Львова».

Таких извинений на Украине записывается сотни каждый день. Людей ломают, людей карают — все то, на что вы, «хорошие русские», закрыли глаза.

А Цой умер слишком молодым, собственно, так и не перейдя из возраста бунтарства в возраст мудрости. И мы действительно не знаем, какая бы у него сейчас была позиция. Даже Гребенщиков от этого ответа уже год как уходит, только такое ничтожество как Троицкий «в Витьке уверен», потому что тот не может ответить.

Однако вот этот мешок с кишками Наталка Пипа даже не знает, что заседает сейчас в Раде, в том числе, благодаря тем самым цоевским переменам, которых некоторые так ждали и дождались. Вот она теперь — ваша аудитория, «хорошие русские». Наслаждайтесь.