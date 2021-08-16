Цой жив, а Моргенштерн?

16.08.2021, Москва, Платон Беседин

15 августа – 31 год прошёл с гибели Виктора Цоя. Удивительно, но едва ли не все СМИ отозвались на эту скорбную дату текстами – и часто весьма подробными: политические, спортивные, многие другие… Впрочем, чего тут удивительного? Цой жив – и жить будет вечно.

Любопытно, и я сейчас сугубо об этом, но у молодых, совсем молодых – подчас у тех, кого называют школотой – Виктор Робертович тоже фигурирует в списке если не кумиров, то персон значимых. Каким образом? Ну, таким себе героем – часто протестным.

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И вот что забавно, – или печально? – но частенько я натыкаюсь на опросики в социальных сетях из серии «Кто круче Моргенштерн или Цой?». Это не шутка – таких «выборов» и, правда, хватает. Кто побеждает? Моргенштерн.

Понятно, что у каждого поколения – свои герои. Однако это не оправдание, а скорее отягощение вины. И тут можно, конечно, использовать старую фразочку «раньше трава была зеленее…». Но что если и, правда, была?

Вот смотрите: и Цой, и Моргенштерн заимствовали некоторые свои «фишки» у западных артистов. Однако сколь по-разному это у них получилось. И «Кино» мастерски – кто читал «Дым» Тургенева, знает как – перенесли чужое наследие на нашу почву. А Моргенштерн так навсегда и остался «вторичным».

Фокус в том, что даже сейчас «Кино» звучит современно. Последний реюнион это лишний раз подтвердил. Послушайте концерт в «Севкабеле» на виниле – это отличное обновлённое звучание, которое недоступно большинству современных российских музыкантов. А Моргенштерн уже сейчас скрипит, как потёртое седло.

И смыслы, конечно, смыслы. Прелесть в том, что ты уже вырос, да, но всё равно считаешь тексты Цоя значимыми. Они трогают, просвещают, наполняют – используйте любое слово – до сих пор. Даже спустя 20, 30 лет. Цой идёт с тобой по жизни. Можно ли будет сказать подобное о Моргенштерне? Или о Бузовой? Можно ли представить, чтобы 40-летние мужики и 50-летние тётки переслушивали песни этих исполнителей? Сомневаюсь.

Да, они, эти новые слушатели, вырастут, изменятся. Но – и это главное – не кажется ли вам, что человек, выросший на песнях Цоя, принципиально отличается от того, кто взрастил себя на хитах Моргенштерна? Лично мне видится, что это совсем разные люди – и будущее у них, а, значит, и у окружающих тоже совсем разное.