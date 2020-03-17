17.03.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Медицина, Политика, Россия, Спорт, Украина
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COVID-19 испортил грандиозный праздник футбольным болельщикам




УЕФА сегодня из-за пандемии коронавируса было принято решение перенести на год чемпионат Европы по футболу.

Об этом, ссылаясь на соответствующее решение УЕФА, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

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Планировалось, что чемпионат пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме . Теперь же турнир будет проведен с 11 июня по 11 июля.

Решение о переносе чемпионата Европы по футболу принято в первые в истории.

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