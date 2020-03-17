COVID-19 как прикрытие политических авантюр. Зеленский задумал полноценное ЧП

17.03.2020, Киев, Сергей Устинов

Итак, телеобращение Зеленского к народу расставило точки над «i»: Украина полностью закрывается от мира минимум на две недели, соседние страны уже уведомили о «временном» закрытии границ, перестают летать самолеты, ходить поезда и автобусы, причем не только на международных направлениях, но и между городами и областями внутри самой Украины.

Устанавливаются лимиты по вместимости: до 10 человек в маршутных такси и до 20 человек – в троллейбусах и трамваях. Закрываются метро, двери кафе и ресторанов, кинотеатров и музеев, саун и спа-салонов, дискотек и ночных клубов.

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На очереди, как активно пишут в анонимных телеграм-каналах, появление на автодорогах блокпостов Нацгвардии, проверять личный автотранспорт граждан. Работать будут только почта, банки, продуктовые магазины и аптеки. Да, и массовые собрания и прочие митинги тоже запрещены. В общем, все по взрослому, как в других европейских столицах. Разве что до штрафов за выход из собственных домов дело не дошло, но этот вопрос легко решаемый на марше.

При этом президент в своем обращении пообещал действовать «жестко, неотложно, возможно – непопулярно». Естественно, все это не политической корысти ради, а исключительно для здоровья украинцев.

Вместе с тем, в то время, когда все, в кого не плюнь, должны уйти на карантин ради общего блага, есть те, кто просто обязан оставаться на боевом посту и работать втрое усерднее, чем раньше. Речь, как вы уже догадались, идет о Верховной Раде. И наибольший интерес представляет та часть обращения Зеленского, которая адресована депутатам.

«Особенно важна работа сейчас Верховной Рады Украины. По моему мнению, изменение плана работы Верховной Рады недопустимо. Сейчас, в ситуации мировой пандемии и угрозы глобального финансового кризиса, парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы, внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы, назначить министров экономики и энергетики, Генерального прокурора Украины.

Быстрые реформы – это скорая помощь для экономики. Без них – экономическая кома. И это не вопрос. Это ответ. В такие времена все народные депутаты должны осознать ответственность. В такие времена вы блокируете не трибуну – вы блокируете жизнь Украины», – заявил президент, явно адресуя оппозиции прозрачный намек, кто именно в случае чего будет обьявлен «врагом народа» в условиях вызванной пандемией истерии.

Итого: Зеленским прямо озвучено, что карантин не помеха продвигаемым в тесной связке с МВФ реформам.

Прежде всего – открытию рынка земли, а затем и отложенному после увольнения «кабмина соросят» проекту нового Трудового кодекса, разработанного в интересах работодателей с ущемлением множества базовых трудовых прав украинских рабочих и служащих, в первую очередь, облегчающих процедуру увольнения. Также по итогам совещания у президента на Банковой не скрывается, что под сурдинку пандемии правительство попытается выклянчить у МВФ не только новый кредит, который позволит избежать дефолта, но и некие дополнительные деньги «на борьбу с коронавирусом». А вот протестовать против этого нельзя. Протест – это «работа против Украины».

Надо отметить, что Зеленский хоть политически и молод, и неопытен, но при наблюдении со стороны за меньше чем годом его работы складывается стойкое ощущение того, что он родился в «политической рубашке». Ему удивительно везет, несмотря на множество ошибок и провалов набранной наспех команды, порой провалов грубых. Однако всякий раз судьба протягивает уже готовой пойти на дно «Зе-команде» очередную палочку-выручалочку, позволяющую выкрутиться из очередной неприятной передряги и даже подровнять рейтинг.

В этот раз таким подарком судьбы стал злосчастный коронавирус, Остряки в соцсетях уже ехидствуют: мол, Порошенко сейчас кусает локти с досады. Случись COVID-19 в феврале прошлого года, экс-президенту не нужно было бы даже посылать катера в Керченский пролив. Можно было бы смело обьявлять ЧП на всей территории страны и отменять выборы.

А Зеленскому оно само в руки плывет: бери – не хочу. И главное, ни одна собака не сможет усомниться в обоснованности и своевременности такого решения, тем более – обвинить в политической подоплеке, даже если ее торчащие уши видны невооруженным глазом.

Действительно, какие вопросы, когда вся Европа позакрывала границы, когда в Армении обьявили ЧП с 16 марта по 14 апреля, а правительство Сербии заявило о готовности ввести в стране комендантский час и ограничение на свободу перемещения и даже «российские агрессоры» закрывают въезд на свою территорию для иностранцев с 18 марта до 1 мая.

В общем, сообщения о готовящемся на нынешней неделе введении на Украине полноценного режима ЧП совсем не удивили. Тем более, что процесс этот и так стихийно идет тихой сапой на уровне регионов. В ряде областей, например, в Хмельницкой и Черновицкой, чрезвычайное положение уже объявили. Другие области готовятся к тому же. В таких условиях все, что останется Зеленскому – это «умыть руки», подмахнув соответствующую бумажку «по просьбам трудящихся».

Но не раньше, чем собранная по свистку Рада одобрит открытие рынка земли, доназначит в правительство недостающих министров и нового генпрокурора. Все это собираются делать в авральном режиме. Судя по информации из кулуаров президентской канцелярии, нардепов от «Слуги народа» активно склоняют к тому, что надо жать на кнопки и жать «правильно». Уламывают депутатов как раз в то время, когда пишутся эти строки. «Часть депутатов хотят уйти на карантин, но Президент категорически отказывает им.

Главный месседж, мы голосуем за реформу о земле, МВФ дает нам не только обещанные кредиты, но ещё и «кредит помощи» на борьбу с коронавирусом. Украина проходит этот карантин без дефолта. Кто будет не согласен сегодня с Президентом, тот попадет под «горячую руку» Зеленского», – откровенничает пропрезидентский телеграмм-канал.

Внеочередное заседание Рады назначено уже на завтра, 17 апреля. Причем, не на 10 часов утра, как водится с самого первого заседания ВР еще в 1990 году, а на 8 утра, что само по себе – экстраординарно. В общем, куй железо пока горячо, а у потенциальных противников связаны руки для протестов.

Консолидировать расползающееся по швам монобольшинство Зеленскому нужно именно сейчас, пока никто не опомнился. И нужно позарез. Потому что потом может быть поздно. Свежий «бунт на корабле», когда почти полсотни депутатов-соросят из «Слуги народа» подписали обращение против действий главы Офиса президента Ермака в Минске и с призывом уволить советника секретаря СНБО Сивохо за разработанный им план примирения с Донбассом – сигнал для Зеленского весьма тревожный.

Это значит, что внутренние центробежные тенденции в правящей фракции переходят в новое качество, за которым вполне вероятна потеря управляемости а то и, вообще, развал монобольшинства на радость порохоботам, ряды которых наверняка пополнят многие нынешние «слуги народа». Если сейчас не воспользоваться «кнутом» и не пресечь «разговорчики в строю» среди депутатов, потом может статься так, что и «пряника» будет уже недостаточно.

Так что коронавирус действительно сейчас Зеленскому – как нельзя кстати. Удобная ширма, прикрывающая попытки одним махом подчистить накопившиеся за полгода рулежа «слуг народа» хвосты и разрешить накопившиеся противоречия.

Сейчас эта история вышла на финишную прямую и вопрос лишь в том, решится ли власть на полноценное ЧП, о возможности введения которого уже прямо заявлено.

«Если это будет нужно, то мы введем чрезвычайное положение», – заявил сегодня вечером Зеленский.