COVID-19 убил легендарного сербского хирурга, спасшего тысячи людей в войнах 90-х

14.04.2020, Белград, Алексей Топоров

После пяти дней борьбы с коронавирусом скончался директор Центра неотложной помощи Клинического центра города Ниш, легендарный врач-доброволец, который провел тысячи операций на линии фронта, хирург Миодраг Лазич.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мой уход честен и логичен, будучи директором Центра неотложной помощи, за два месяца до выхода на пенсию, я остался с вами, дорогие доктора и медсестры, – написал врач за три дня до смерти. – Я остался на первой линии, не стал прятаться, зная про свои годы и болезни, но честь и гордость не позволили мне уйти.

Я был таким и на войне в Краине в течение одного года, и на войне в Сараево в течение четырех лет, и во время бомбардировок НАТО…. Мои любимые краишники, друзья из Республики Сербской, я знаю, что вы будете очень скорбеть, поскольку для вас я стал живой легендой, и вы думали, что я неуязвим. Сколько поддержки от вас я получил в эти дни…. Мое последнее желание – проводите меня «Маршем на Дрину» (популярный сербский военный марш времен Первой мировой войны – ред.).

Миодраг Лазич на рабочем месте

Лазич заразился коронавирусом на рабочем месте около пятнадцати дней назад и после того, как тест дал положительный результат, его положили в одно из отделений Клинического центра. По словам коллег, за три дня до смерти он был общителен, даже весел, хотя предвидел, что проиграет этот последний в своей жизни бой.

Будучи хирургом в Нише Миодраг Лазич в августе 1991 года взял неоплачиваемый отпуск и ушел добровольцем на фронт в качестве полевого врача, пробыв в эпицентре боевых действий до февраля 1996 года.

Начинал он работу в военных условиях с больницы в Дворе на Уни в Республике Сербская Краина (Хорватия), где лечил пострадавших в Глине и Костайнице, а в июне 1992 года вместе с армией непризнанной республики участвовал в операции «Коридор» по прорыву блокады сербских земель хорватско-бошнякскими сепаратистами.

После Лазич стал хирургом-добровольцем в больнице «Корана» в сербском пригороде Сараево – Пале (БиГ), а далее был одним из инициаторов создания госпиталя «Жица» неподалеку от линии фронта, где проработал в качестве единственного хирурга три с половиной года.

По воспоминаниям очевидцев, он трудился практически круглосуточно без выходных, провел около четырех тысяч операций раненным военным и гражданским под общей анестезией и более восьми тысяч хирургических операций других типов.

После подписания навязанных боснийским сербам Западом Дейтонских соглашений Лазич еще два месяца оставался в клинике, а после вернулся в Сербию, в родной Ниш, где в 1999 году пережил бомбардировку НАТО.

Доктор Лазич, даже зная, что часы его сочтены, не терял бодрости духа

Про легендарного хирурга были сняты документальные фильмы и передачи. В день его смерти коллеги в Нише почтили его память минутой молчания.