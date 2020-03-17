Covid-19 убьёт много украинских компаний – государство не собирается их спасать

17.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Коронавирус нанесет сильный удар по украинским предприятиям, которые сегодня вынуждены закрываться из-за карантина, а после него уже не смогут возобновить свою работу.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, речь идет о туристических и авиационных компаниях, а также предприятиях сферы обслуживания.

«С завтрашнего дня даже в Киеве будет остановлена работа очень многих учреждений сферы обслуживания. Я уверен, что эти люди не будут получать зарплату. Куда этим людям деваться, как им выживать в таких условиях? Часть из этих компаний уже не восстановится.

Большая часть наших туристических компаний станут банкротами – я вам говорю такой, очень плохой прогноз. Часть наших авиационных компаний обанкротятся в этой ситуации. Комплексного подхода относительно их поддержки со стороны государства нет», – заявил Бортник.