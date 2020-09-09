COVID-19 украинцам не по карману

09.09.2020, Киев, Игорь Петров

Рядовые граждане Украины не в состоянии оплатить тесты на коронавирус и, тем более, лечение, а власть ничего не сделала, чтобы помочь им сделать это или хотя бы продезинфицировать общественные места.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы все время, когда говорим о COVID-19, обсуждаем себя. Я когда лечилась, посмотрела что происходит с медициной, что обеспечили власти и может ли украинская семья из четырех-пяти человек, например, 3-4 раза за месяц сдать тесты ПЦР, который в Киеве от 800 до 3000 гривен с человека, и КТ – 1000 гривен с человека, и лекарства, и ты не работаешь, и ты в изоляции.

И если вы уже и обсуждать вирус, то никуда мы от него не денемся. Мы с этим научимся жить. Нет вакцины и нет общественного иммунитета. Но у меня простой человеческий вопрос – а где можно сдать бесплатно или за символические деньги ПЦР? А где можно сделать КТ легких? В каком городе нашей страны? А что сделано властью? Вот сейчас в Киеве что-то дезинфицируется властью? Абсолютно ничего. Болеть невероятно дорого и невероятно сложно», – сказала Лукаш.