Covid-катастрофа на Украине: И где же ваши американские друзья?

22.11.2020, Киев, Игорь Петров

Вместо того, чтобы помочь Украине бороться с коронавирусом, США запрещают украинской власти закупать российскую вакцину.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил Юрий Дудкин, военный и политический эксперт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В стране катастрофически не хватает койко-мест. Катастрофически. Ничего не делается. Не хватает кислорода – смеси, которой больные должны дышать. Казалось бы, если не хватает на дорогостоящие лекарства и т.п., то уже на кислород можно найти деньги, чтобы обеспечить всех тяжело больных?

И я задаю вопрос: а где же наши американские друзья, которые нас везде поддерживают? Они даже голосуют в Совете безопасности ООН вместе с Украиной против осуждения нацизма и фашизма. Все государства мира за эту резолюцию, а Украина и США – против?

Где же наш господин Сорос, который с руками и ногами в Украине и вытворяет здесь все, что хочет и в Верховной Раде и среди высокопоставленных лиц?

Мы находим ответ – выступает временный поверенный в делах в Украине госпожа Квин и говорит, что Украина не будет закупать российскую вакцину, вызывая на ковер министра здравоохранения», – напомнил Юрий Дудкин.