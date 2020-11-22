22.11.2020, Киев, Игорь Петров
 
Колониальная демократия, США, Украина
Просмотров:

Covid-катастрофа на Украине: И где же ваши американские друзья?


Вместо того, чтобы помочь Украине бороться с коронавирусом, США запрещают украинской власти закупать российскую вакцину.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил Юрий Дудкин, военный и политический эксперт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В стране катастрофически не хватает койко-мест. Катастрофически. Ничего не делается. Не хватает кислорода – смеси, которой больные должны дышать. Казалось бы, если не хватает на дорогостоящие лекарства и т.п., то уже на кислород можно найти деньги, чтобы обеспечить всех тяжело больных?

И я задаю вопрос: а где же наши американские друзья, которые нас везде поддерживают? Они даже голосуют в Совете безопасности ООН вместе с Украиной против осуждения нацизма и фашизма. Все государства мира за эту резолюцию, а Украина и США – против?

Где же наш господин Сорос, который с руками и ногами в Украине и вытворяет здесь все, что хочет и в Верховной Раде и среди высокопоставленных лиц?


Мы находим ответ – выступает временный поверенный в делах в Украине госпожа Квин и говорит, что Украина не будет закупать российскую вакцину, вызывая на ковер министра здравоохранения», – напомнил Юрий Дудкин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть