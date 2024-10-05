ЦРУ через даркнет активизировало вербовку агентов в Китае – Bloomberg
Bloomberg пишет, что ЦРУ активизирует усилия по вербовке граждан Китая, недовольных правлением Си Цзиньпина.
Агентство опубликовало китайскоязычные инструкции для потенциальныъ диссидентов в Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Telegram и X, в которых подробно описано, как люди могут безопасно связаться с ним на его публичных и темных вебсайтах.
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«В Китае есть много людей, имеющих доступ к информации и недовольных режимом Си. У вас есть люди, которые видят происходящее и по разным причинам им принципиально не нравится направление, в котором Си ведет страну, и они понимают, что, сотрудничая с нами, они могут помочь своей стране», — сказал в интервью заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн.
В тексте говорится, что США пытаются получить представление о работе китайского правительства, а поскольку Китай, по их мнению, становится все более «непрозрачным», потребность в информации о том, как Си принимает решения, растет, особенно на фоне обострения напряженности в отношениях с Вашингтоном по таким вопросам, как Тайвань и передовые технологии.
В последние годы Китай также активизировал усилия по предупреждению общественности, государственных служащих и даже студентов университетов о попытках иностранного шпионажа. Дошло до того, что была запрещена передача метеорологических данных, попадающих в руки людей за пределами страны, отмечается в публикации.
«Последний толчок вербовки в Китае перекликается с усилиями ЦРУ в России спустя несколько месяцев после вторжения Москвы в Украину в 2022 году. В рамках этой кампании были опубликованы русскоязычные инструкции о том, как связаться с агентством через даркнет, и ЦРУ выпустило видеоролики, поощрявшие россиян добровольно предоставлять информацию», – говорится в публикации.
Представитель ЦРУ, пожелавший остаться неназванным, заявил, что его усилия были успешными в России. Агентство хочет, чтобы люди в других неугодных Вашингтону странах знали, что оно открыто для сотрудничества.
ЦРУ также разместило инструкции на корейском и фарси, пытаясь завербовать потенциальных информаторов в Северной Корее и Иране.
Работа в даркнете является частью попытки обойти повсеместную слежку, которая в последние годы сорвала попытки ЦРУ разработать источники, способные предоставить информацию о политической системе Китая.
Коэн добавил, что усилия по вербовке поддерживаются растущим штатом экспертов ЦРУ из Китая по всему миру и сравнил этот сдвиг с тем, как США культивировали советских экспертов во время Холодной войны.
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