ЦРУ дважды спасло жизнь Зеленскому – британская газета

Олег Кравцов.  
17.01.2023 13:34
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Спецслужбы, США, Украина


Директор ЦРУ Билл Берн накануне начала российской военной операции на Украине отправился в Киев, чтобы сообщить президенту Владимиру Зеленскому о якобы существующем российском плане его убийства.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет британская газета «Индепендент», ссылаясь на готовящуюся к изданию книге «Борьба за его жизнь: внутри Белого дома Джо Байдена».

Директор ЦРУ Билл Берн накануне начала российской военной операции на Украине отправился в Киев,...

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При этом автор книги Крис Уиппл указывает, что «Зеленский публично отверг предупреждения официальных лиц США о том, что Москва вскоре начнет крупнейшее наземное вторжение».

Отмечается, что предупреждения США «были довольно необычными, поскольку американские официальные лица редко делятся разведывательными данными публично».

По словам Уиппла, президент США Джо Байден поручил директору ЦРУ — бывшему послу США в России — предоставить Зеленскому «точные детали российских заговоров».

«Это сразу привлекло внимание Зеленского, он опешил, отрезвился от этой новости», — утверждает автор книги.

При этом украинские официальные лица заявляют, что на жизнь Зеленского покушались более 12 со стороны России.

Уиппл убеждает, что по крайней мере две попытки были предотвращены с помощью информации, которой поделился Бернс во время его визита в Киев.

«Разведка была настолько подробной, что помогла силам безопасности Зеленского предотвратить два отдельных покушения России на его жизнь», — пишет автор книги.

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