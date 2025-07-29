Украинские националисты контролируются несколькими западными разведками и насквозь продажны.

Об этом экс-советник генпрокурора Украины Андрей Телиженко заявил в интервью RT, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нацисты контролируются ЦРУ, Ми6, внешней разведкой. Если их финансирование и координацию прекратить, то они перестанут существовать. Руководство развалится. Руководство существует только ради денег. Я был советником первого вице-премьера Украины и курировал правоохранительные органы, разведку и армию в 2014 году. У меня есть досье на этих людей. Я знаю, кто они. Они просто зарабатывают деньги. Посредники останутся, но они будут работать с правоохранительными органами, где их можно контролировать», – сказал Телиженко.