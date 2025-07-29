ЦРУ и Ми6 взяли по контроль украинских нациков

Елена Острякова.  
29.07.2025 15:37
  (Мск) , Москва
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Дзен, Нацизм, Спецслужбы, Украина


Украинские националисты контролируются несколькими западными разведками и насквозь продажны.

Об этом экс-советник генпрокурора Украины Андрей Телиженко заявил в интервью RT, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские националисты контролируются несколькими западными разведками и насквозь продажны. Об этом экс-советник генпрокурора Украины...

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«Нацисты контролируются ЦРУ, Ми6, внешней разведкой. Если их финансирование и координацию прекратить, то они перестанут существовать. Руководство развалится. Руководство существует только ради денег. Я был советником первого вице-премьера Украины и курировал правоохранительные органы, разведку и армию в 2014 году. У меня есть досье на этих людей. Я знаю, кто они. Они просто зарабатывают деньги. Посредники останутся, но они будут работать с правоохранительными органами, где их можно контролировать», – сказал Телиженко.

По его словам, с британской разведкой сотрудничают и украинские олигархи, и утративший легитимность президент Владимир Зеленский.

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