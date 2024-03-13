ЦРУ обещает удары по Крыму, если конгресс даст денег и оружия Украине

Если конгресс США продолжит финансирование Украины, то она получит возможность продолжать бить по Крыму и Черноморскому флоту.

Об этом на слушаниях в палате представителей заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бернс подчеркнул, что в случае продления поддержки ВСУ смогут вернуть наступательную инициативу к началу следующего года.

«С новым пакетом помощи Украина сможет сама удержать фронт в 2024 – начале 2025 года. Украина сможет продолжить точечные удары против России. И речь не только о проникающих ударах по Крыму, но также и по Черноморскому флоту России.

С новым пакетом помощи Украина к концу 2024 – началу 2025 года сможет вернуть себе наступательную инициативу. И также сможет вести переговоры с позиции значительной силы», – заявил Бернс.