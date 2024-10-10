ЦРУ следит за тем, как КНР поставляет России микроэлектронику, а КНДР – снаряды

Елена Острякова.  
10.10.2024 20:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 194
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Китай, КНДР, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЦРУ


Глава КНР Си Цзинпин и президент РФ Владимир Путин объединены «решимостью подорвать международный порядок, в формировании которого США сыграли очень большую роль».

Об этом директор ЦРУ Уильям Бернс заявил на конференции Cipher Brief Threat в Си-Айленде (штат Джорджия), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава КНР Си Цзинпин и президент РФ Владимир Путин объединены «решимостью подорвать международный порядок,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Я думаю, что Китай сделал больше, чем кто либо другой, чтобы помочь Путину восстановить его оборонно-промышленную базу за последние 18 месяцев. Насколько мы можем судить, это не пересекает грань прямых поставок оружия и боеприпасов в Россию для использования в войне на Украине. Но все остальное, кроме этого, все, что касается микроэлектроники, а также товаров двойного назначения – сыграло решающую роль в успехе Путина, пока он занимается восстановлением своей оборонно-промышленной базы», – сказал Бернс.

Его также тревожит укрепление оборонного партнерства между Северной Кореей и Россией.

«Северные корейцы поставляют России значительное количество артиллерийских боеприпасов, в которых отчаянно нуждаются русские на поле боя. Также они поставляют баллистические ракеты малой дальности. И конечно, это улица с двусторонним движением. Северокорейцы тоже получают выгоду от этого. Мы очень внимательно за этим следим», – уверял Бернс.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть