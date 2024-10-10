ЦРУ следит за тем, как КНР поставляет России микроэлектронику, а КНДР – снаряды

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Глава КНР Си Цзинпин и президент РФ Владимир Путин объединены «решимостью подорвать международный порядок, в формировании которого США сыграли очень большую роль».

Об этом директор ЦРУ Уильям Бернс заявил на конференции Cipher Brief Threat в Си-Айленде (штат Джорджия), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что Китай сделал больше, чем кто либо другой, чтобы помочь Путину восстановить его оборонно-промышленную базу за последние 18 месяцев. Насколько мы можем судить, это не пересекает грань прямых поставок оружия и боеприпасов в Россию для использования в войне на Украине. Но все остальное, кроме этого, все, что касается микроэлектроники, а также товаров двойного назначения – сыграло решающую роль в успехе Путина, пока он занимается восстановлением своей оборонно-промышленной базы», – сказал Бернс.

Его также тревожит укрепление оборонного партнерства между Северной Кореей и Россией.

«Северные корейцы поставляют России значительное количество артиллерийских боеприпасов, в которых отчаянно нуждаются русские на поле боя. Также они поставляют баллистические ракеты малой дальности. И конечно, это улица с двусторонним движением. Северокорейцы тоже получают выгоду от этого. Мы очень внимательно за этим следим», – уверял Бернс.